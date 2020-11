Corona im Pflegeheim: Eine Heimleiterin berichtet Stand: 25.11.2020 08:32 Uhr Nachdem das Pflegeheim "Haus zum Steertpogg" in Norderstedt wegen zahlreicher Corona-Fälle bei Bewohnern und Pflegern wochenlang quasi abgeriegelt war, kehrt nun - vorsichtig - Normalität zurück.

Das Pflegeheim "Haus zum Steertpogg" in Norderstedt hat schwere Zeiten hinter sich. Innerhalb eines Monats hatten sich 40 Bewohner und 16 Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Etwa jeder fünfte Bewohner ist mit oder an Covid-19 gestorben. Heimleiterin Kirsten Krause hat so etwas in den 34 Jahren, in denen sie in der Pflege arbeitet, noch nicht erlebt. "Man kann nur hilflos daneben stehen und denken: Das kann nicht sein. Das ist das, was sehr, sehr schwierig ist für die Angehörigen, für die Bewohner in der Einrichtung", sagt sie - und berichtet von schlaflosen Nächten.

Bewohner durften nicht mehr raus

Der erste Corona-Fall Mitte Oktober war ein Zufallsbefund. Sofort mussten sich alle Bewohner und Mitarbeiter testen lassen. Das Haus stand unter Quarantäne. "Die Bewohner durften leider nicht mehr raus aus den Zimmern, die Angehörigen durften nicht mehr zu Besuch kommen. Das war das, was psychisch am schwersten war", schildert die Heimleiterin.

Unterstützung durch Angehörige

Angehörige unterstützten das Pflegeteam in der schwierigen Zeit, erzählt Krause. Sie schrieben Karten, stellten Blumen und Kuchen vor die Tür. Für die Bewohner war Telefonieren und Skypen der einzige Kontakt nach draußen. "Die größte Herausforderung war im dementen Bereich. Die Menschen können es nicht umsetzen, dass wir mit Maske arbeiten, dass wir Handschuhe und Brille tragen. Das gab eine enorme Unruhe. Und dann sollten sie noch im Zimmer bleiben. Das war wirklich das Schlimmste. Da haben mir die Bewohner leid getan. Und wir konnten nichts machen", erinnert sich Heimleiterin Krause.

"War körperlich wirklich fertig"

Dazu kam, dass Kirsten Krause sich bei einer Bewohnerin ansteckte und knapp zwei Wochen ausfiel, wie viele ihrer Mitarbeiter. Für die anderen bedeutete das doppelte Arbeit. "Ich konnte nicht mehr essen und trinken. Diese drei Tage, wo es mir sehr schlecht ging, habe ich Infusionen bekommen. Ich war körperlich wirklich fertig. Und ich konnte mir nicht selbst helfen. Ich war froh, dass ich Hilfe bekommen habe."

Stetige Habachtstellung

Seit vergangener Woche ist das "Haus zum Steertpogg" wieder coronafrei. Die Bewohner genießen ihre kleinen Freiheiten. Auch Besuch darf wieder kommen. Doch Heimleiterin Krause ist in stetiger Habachtstellung. "Trotz strenger Hygienemaßnahmen kann es leider immer wieder passieren", weiß sie. Einmal pro Woche sollen die Bewohner jetzt mit einem Schnelltest getestet werden. Wenn der Inzidenzwert steigt, dann häufiger. Und auch alle Besucher sollen sich testen lassen. Denn den Zustand des vergangenen Monats will hier niemand mehr erleben.

