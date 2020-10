Corona: Weihnachtsmärkte in Kiel und Flensburg abgesagt Stand: 29.10.2020 21:00 Uhr Angesichts der steigenden Corona-Neuinfektionen und der verschärften Rahmenbedingungen wird es in Flensburg und Kiel keine Weihnachtsmärkte geben.

Die Rahmenbedingungen ließen dies nicht zu, sagte Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD). Es sei zwar ein Hygiene- und Abstandskonzept erarbeitet worden - nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Land sei jedoch deutlich geworden, dass der Weihnachtsmarkt nicht durchgeführt werden könne. Weihnachtsschmuck, Beleuchtung und der zentrale Tannenbaum sollen trotzdem in der Stadt für Stimmung sorgen.

Keine Eisbahn in Heide

"Auch wenn in Kiel die Infektionszahlen im Vergleich zu vielen anderen bundesdeutschen Kommunen weniger dramatisch sind, wird das Virus auf Dauer keinen Bogen um uns machen", sagte Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Auch die Stadt Heide hatte am Donnerstag angekündigt, dass die Winterwelt inklusive Eisbahn in diesem Jahr ausfällt. Wegen steigender Coronazahlen hatte Lübeck den kompletten Weihnachtsmarkt schon am Montag abgesagt.

Einige große Weihnachtsmärkte sollen noch stattfinden

Damit wird die Liste der Weihnachtsmarkt-Absagen in Schleswig-Holstein auf Grund der Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie immer länger. Neben Kiel, Flensburg und Lübeck waren bereits Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen in Tönning, Westerland auf Sylt, Mölln, Rendsburg und im Kreis Plön abgesagt worden. Auch der Weihnachtsmarkt Punschwald in Itzehoe findet nicht statt. Außerdem werden in der gesamten Itzehoer Innenstadt keine Glühweinbuden aufgestellt.

