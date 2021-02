Corona: Was will SH beim nächsten Bund-Länder-Gipfel erreichen? Stand: 26.02.2021 06:22 Uhr Am 3. März beraten Bund und Länder erneut über die Corona-Lage. Heute soll Ministerpräsident Günther im Landtag erläutern, was Schleswig-Holstein bei dem Gespräch erreichen will.

Vor dem Corona-Gipfel und nicht erst danach: Die SPD hatte einen Antrag gestellt, dass Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) heute im Landtag erklären soll, mit welchen Positionen er in die kommenden Bund-Länder-Gespräche gehen will. Darüber hinaus will die SPD wissen, was das Land seit dem vergangenen Gipfel mit der Kanzlerin für Schritte unternommen hat, um einen bundesweiten oder zumindest norddeutschen Stufenplan für Lockerungen einzuführen.

Details zu Lockerungen ab dem 1. März

Außerdem soll heute die Landesverordnung veröffentlicht werden. Inhaber von Friseursalons, Blumenläden oder Gärtnereien in Schleswig-Holstein warten gespannt darauf. Denn noch sind die Voraussetzungen, unter denen sie am kommenden Montag wieder öffnen können, teilweise unklar. Auch Tierparks und Zoos sowie teilweise Sportanlagen können dann wieder betreten werden.

