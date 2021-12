Corona: Terminvergabe für Kinderimpfungen in SH heute gestartet Stand: 16.12.2021 10:56 Uhr Impfungen der fünf bis elf Jahre alten Kinder finden in den Impfstellen in Schleswig-Holstein nur an bestimmten Tagen statt. Termine können seit heute auf impfen-sh.de gemacht werden.

Wer sein Kind impfen lassen möchte, kann seit 10 Uhr online einen Termin über impfen-sh.de buchen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind dort für diese Kinder allerdings nur bestimmte Tage und Zeiten vorgesehen. Der erste Impftermin für Kinder der Altersgruppe ist der kommende Sonntag (19.12.).

Kinder-Impfungen dienstags, donnerstags und an zwei Sonntagen

Ab dem 23. Dezember wird es immer dienstags und donnerstags Impfungen für Kinder in den Impfstationen geben. Die Impfungen finden dann immer zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr statt - am 23. Dezember schon ab 15:30 Uhr. Es stehen nahezu alle 26 Impfstellen im Land zur Wahl. Auch am 9. Januar gibt es Impfungen für Kinder in den Impfstellen als gesonderte Aktion. Termine für die Impfung für Kinder werden immer als Erst- und Zweitimpftermin vergeben. Laut Ministerium können zunächst Termine bis Februar gebucht werden. Etwa 17.000 Kinder können durchgeimpft werden.

Kinder-Impfstoff nur begrenzt verfügbar

Weil die verfügbare Menge des Kinderimpfstoffes begrenzt ist, teilte das Gesundheitsministerium mit, dass nur so viele Termine angeboten werden können, wie der Bund Dosen liefert. Zusätzlich zu den Buchungen in den Impfstellen können Eltern mit ihren Kindern auch weiterhin zu entsprechenden Angeboten der offenen Impfaktionen gehen. Auch die Kinderärzte impfen.

Viele Fragen bei Kinderärzten

Bei den Kinderärzten steht zurzeit das Telefon nicht still, weil viele Eltern Fragen haben. Das sagte Kinderarzt Sebastian Groth vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte NDR Schleswig-Holstein. Im Moment rufen bei ihm viele Eltern an, die unbedingt einen Termin für eine Impfung vereinbaren wollen.

Keine generelle Empfehlung der Stiko

Bisher empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Immunisierung nur für vorerkrankte Kinder und solche, die Personen aus Risikogruppen in ihrem engeren Umfeld haben, die nicht geimpft werden können. Bei individuellem Wunsch können aber auch Kinder ohne Vorerkrankung geimpft werden. Die Stiko beruft sich bei ihrer eingeschränkten Empfehlung auf eine eingeschränkte Datenlage, so dass das Risiko seltener Nebenwirkungen derzeit nicht eingeschätzt werden könne.

