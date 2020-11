Corona: Studierende plagen Geldsorgen Stand: 09.11.2020 15:13 Uhr Studenten in Schleswig-Holstein wenden sich vermehrt mit Geldsorgen an die Sozialberatung des Studentenwerks.

Laut Anna-Lena Walczak von der Einrichtung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sozialberatung im vergangenen Jahr mehr als 4.300 Studierende beraten. Bis zum Sommer in diesem Jahr waren es schon fast 5.000. Die Zahl der Gesamtberatungen wird 2020 daher wohl deutlich höher liegen als im Vorjahr.

AUDIO: Sozialberatung des Studentenwerks berät deutlich öfter als sonst (1 Min)

Studierende berichten von Einsamkeit

Die Probleme seien überall die gleichen, egal ob die jungen Menschen in Heide, Lübeck, Flensburg oder Kiel studieren würden. Gerade jetzt - zum Teil-"Lockdown" - melden sich laut Walczak verstärkt junge Menschen, die sich einsam fühlen oder nicht wissen, wie sie den Monat finanziell überleben sollen. Nebenjobs in der Gastronomie sind weggebrochen. Walczak erzählt von Studenten und Studentinnen, die am Telefon berichten, dass sie nur noch fünf Euro besäßen.

Im Sommer gab es Überbrückungshilfen, die monatlich beantragt werden konnten. Nach Angaben des Bundesministeriums für Bildung sollen die Hilfen auch für den November wieder ausgezahlt werden.

