Corona: Sieben Infizierte nach Familienfeier in Kiel

In Kiel haben sich sieben Menschen nach einer Familienfeier mit dem Coronavirus infiziert. Das hat die Stadt NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Weil unter anderem ein Kind einer Awo-Kita in Kiel-Mettenhof betroffen ist, wurde die Einrichtung nun am Mittwoch geschlossen. Erzieherinnen, Kinder und Eltern werden jetzt laut Stadt getestet. Danach soll entschieden werden, wann die Kita wieder öffnen kann. Unter den Corona-Infizierten sind auch drei Menschen, die in der Altenpflege arbeiten.

Insgesamt 160 Kieler in Quarantäne

Die Feier fand laut Stadt Kiel im Freien statt. Sie sei im Rahmen der geltenden Corona-Regeln erlaubt gewesen. Wegen der Ferien sei die Kita nicht voll besetzt gewesen, sagte der Sprecher. Die etwa 50 betreuten Kinder, Eltern und Erzieher seien in Quarantäne geschickt worden. Dort sind nun insgesamt 160 Kieler in der Quarantäne. Am Freitag sollen an der Kita alle Kinder sowie Eltern und Erzieher auf Corona getestet werden. Von den Ergebnissen hänge die Wiedereröffnung ab, sagte der Sprecher. Die Altenhilfe-Einrichtungen mit Mitarbeitern, die bei der Feier dabei waren, seien noch nicht geschlossen worden.

In Schleswig-Holstein waren mit Stand Mittwochabend 3.163 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In Kiel waren sind es nach Angaben der Stadt vom Donnerstag bisher 294. Aktuell infiziert seien 13. Die anderen Fälle hätten mit der Familienfeier nichts zu tun, sagte der Sprecher. in

