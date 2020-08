Stand: 17.08.2020 20:48 Uhr - Schleswig-Holstein Magazin

Quarantäne? Schulen fühlen sich allein gelassen

Normalerweise sitzen 280 Schüler im Unterricht an der dänischen Schule Jens Jessen-Skolen in Flensburg-Mürwik. Am Montag durften lediglich sieben Kinder in die Notbetreuung kommen. Der Grund: Es gab einen Corona-Fall in der Schülerschaft. 90 Kilometer südwestlich an der Gemeinschaftsschule Heide-Ost hingegen hat der Unterricht am Montag zunächst stattgefunden wie immer - obwohl es unter den 550 Schülern bereits zwei positive Fälle in der fünften und siebten Klasse gab. Erst als am Montag im Laufe des Tages in derselben siebten Klasse eine weitere Infektion bekannt wurde, schickte die Schulleitung die gesamte Klasse bis zum 28. August nach Hause. Warum ist die Herangehensweise so unterschiedlich?

Heide: "Schön, wenn Schüler in der Schule sind"

"Das Schönste für uns Pädagogen ist, wenn Schüler in der Schule sind", sagt Matthias Clausen, Leiter der Heider Schule. Das Ziel sei es, möglichst viele Schüler im Unterricht zu haben. "Das ist ja auch das, was uns vom Ministerium vorgegeben wird. Das wollen wir auch."

Dänischer Schulverein: Ständig neue Vorgaben

Es habe allerdings ständig neue Vorgaben gegeben, sagt Lars Kofoed-Jensen von Dänischen Schulverein für Südschleswig, Träger der Flensburger Schule. Es gebe zwar auch Vorgaben zu der Wiederaufnahme des Regelbetriebs, aber es sei ein Regelbetrieb in einer Ausnahmezeit.

"Wir versuchen, den Richtlinien so gut wie überhaupt möglich zu folgen", sagt Kofoed-Jensen. Für die Richtlinien verantwortlich ist das Bildungsministerium. Bei der Umsetzung fühlen sich viele Schulleiter nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein allein gelassen. Wie man mit positiven Corona-Fällen umgeht, entscheidet sich von Schule zu Schule.

Flensburger Schule: Bloß keinen Hotspot hier

Probleme entstünden, wenn die Schule zu viel entscheiden müsse, sagt Kofoed-Jensen. Im Moment komme der Druck auch von Seiten der Eltern, die möglichst viel Alltag wollten. Den wolle die Schule liefern. Aber Alltag hieße dann vielleicht plötzlich Hunderte von Angesteckten - und das wolle die Schule vermeiden. Deswegen seien entsprechende Maßnahmen getroffen worden. "Wir sind da vielleicht etwas vorsichtig. Aber lieber das, als wenn wir plötzlich einen Hotspot hier in Flensburg haben", sagt Kofoed-Jensen.

Wunsch nach Einheitlichkeit und Unterstützung

Offen wollen die meisten Schulleiter das Bildungsministerium nicht kritisieren. Doch viele von ihnen wünschen sich eine einheitliche Linie sowie mehr Unterstützung. "Ab und zu ist ja der Abstand zwischen Ministerium und Praxis groß", sagt Kofoed-Jensen.

Mehr Unterstützung wird es wohl aber auch künftig nicht geben. Das Bildungsministerium teilte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit: "Grundsätzlich werden die konkreten Maßnahmen vor Ort durch die Schule in Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden entschieden." Die Frage, was man unternehme, um künftig eine einheitliche Linie für die Schulen zu finden, blieb unbeantwortet.

