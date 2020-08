Stand: 13.08.2020 18:55 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona-Pandemie sorgt bei Dräger für große Gewinne

Beim Medizintechnikhersteller Dräger aus Lübeck sorgt die Corona-Pandemie für Wachstum. Besonders die Nachfrage nach Atemschutzmasken und medizinischen Beatmungsgeräten haben nach Angaben des Vorstandes stark zugenommen.

Wegen Corona-Krise: Große Gewinne für Dräger Schleswig-Holstein Magazin - 13.08.2020 19:30 Uhr







Vergangenes Jahr noch Verluste

Der Auftragseingang stieg laut dem Drägerwerk allein im Zeitraum von April bis Juni um rund 36 Prozent. Im zweiten Quartal steigerte der Konzern den Betriebsgewinn auf 102 Millionen Euro. Das war mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Da hatte Dräger noch Verluste gemacht. Das Ergebnis der Halbjahresbilanz von 2019 lag bei minus zehn Millionen Euro.

Vorstand erwartet weiteres Wachstum

Videos 00:49 Schleswig-Holstein Magazin Dräger: Produktion nahezu vervierfacht Schleswig-Holstein Magazin Die Corona-Pandemie sorgt beim Medizintechnikhersteller Dräger für große Gewinne. Vorstandschef Stefan Dräger betont: "Wir haben unsere Produktionsmengen von Beatmunsgeräten nahezu vervierfacht." Video (00:49 min)

Den Angaben zufolge stieg der Umsatz im ersten Halbjahr auf mehr als 1,4 Milliarden Euro - das sind etwa 200 Millionen Euro mehr als im Vorjahreszeitraum. Bis zum Ende des Jahres erwartet der Vorstand von Dräger ein Umsatzwachstum von rund 20 Prozent.

Vorstandschef Stefan Dräger rechnet damit, dass die gute Lage für das Unternehmen vorerst bestehen bleibt. "Wir sind in einem Marathon, der noch lange andauern wird", sagte er. Bei der Produktion der Beatmungsgeräte habe man schon mehrere Hundert neue Mitarbeiter eingestellt. "Wir haben unsere Produktionsmengen nahezu vervierfacht gegenüber dem Beginn des Jahres", so Dräger. Auch die Produktion von Masken werde der Konzern ausbauen - mit neuen Produktionsstätten in diversen Ländern.

