Corona: Novemberhilfen fließen nun - aber nicht für alle Stand: 13.01.2021 19:06 Uhr Seit Mittwoch (13.1.) fließen die Corona-Novemberhilfen an Unternehmen in Schleswig-Holstein. Allerdings gehen viele Solo-Selbstständige nach wie vor leer aus.

Beim Bund gebe es immer noch Softwareprobleme, die die Weiterleitung der Anträge an das Land unmöglich machten, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) im Wirtschaftsausschuss des Landtages. Laut Buchholz sollen diese Probleme aber vermutlich noch in dieser Woche behoben werden.

Viel Kritik vom Bund der Selbstständigen

Teilweise gab es bereits Abschlagszahlungen für Solo-Selbstständige, deren Anträge durch einen Steuerberater abgewickelt wurden. Doch das würde nicht reichen, betont der Bund der Selbstständigen in Schleswig-Holstein. Es sei zwar gut, dass es Hilfen für die Wirtschaft gäbe, aber die Qualität der Regelungen sei grottig, betont Verbandsleiter Wolfgang Koll.

Das sieht auch der Solo-Selbstständige Hans Frick aus Lübeck so. Er ist Inhaber eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt und muss monatlich 15.000 Euro an laufenden Kosten zahlen. Er hat drei Angestellte, die ebenfalls auf ihr Geld warten. Deshalb greift er mittlerweile auf seine Ersparnisse zurück und nutzt sie momentan für den Lohn seiner Angestellten.

17 Millionen Euro Soforthilfe zurückgezahlt

Die Corona-Soforthilfen des Bundes aus dem Frühjahr 2020 mussten unterdessen rund 2.800 Antragsteller in Schleswig-Holstein ganz oder teilweise zurückzahlen. Die Anträge seien widerrufen worden, teilweise hätten Empfänger Beträge auch freiwillig zurückgezahlt, teilte ein Sprecher der Investitionsbank Schleswig-Holstein am Mittwoch mit. Der Umfang der Soforthilfe im nördlichsten Bundesland habe sich dadurch um etwa 17 Millionen Euro auf 394 Millionen Euro reduziert.

Die Hilfe im Frühjahr 2020 konnten einzelne Selbstständige, Freiberufler und kleine Unternehmen bis Ende Mai beantragen. Die Höchstsummen betrugen einmalig bis zu 9.000 Euro bei maximal fünf Beschäftigten und bis zu 15.000 Euro bei höchstens zehn Beschäftigten.

