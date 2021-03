Corona: Nordkirche erinnert an Opfer der Pandemie Stand: 11.03.2021 14:28 Uhr

Gemeinsam gedenken, würdigen, hoffen - unter diesem Motto erinnert die Nordkirche am Sonnabend in Kiel an die Opfer und Leidtragenden der Corona-Pandemie. Der Gottesdienst wird im Livestream auf NDR.de zu sehen sein.

Im März 2020 begann in Deutschland der erste Lockdown der Corona-Pandemie. Dies nimmt die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland (Nordkirche) zum Anlass, der Corona-Verstorbenen und -Leidtragenden in Gottesdiensten und Feiern zu gedenken. Neben Betroffenen nehmen daran unter anderem auch Vertreter der Politik und der katholischen Kirche teil. Den Gottesdienst in der Kirche St. Nikolai zu Kiel am Sonnabend, 13. März, um 17 Uhr überträgt NDR.de im Livestream.

Daniel Günther beteiligt sich digital

Neben Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt werden auch Bischof Gothart Magaard (Sprengel Schleswig und Holstein) und Erzbischof Stefan Heße (Erzbistum Hamburg) den Gottesdienst gestalten. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird sich auf digitalem Wege am Gottesdienst beteiligen.

