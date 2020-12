Corona-Lockdown: Sondersitzung der Jamaika-Koalition in SH Stand: 10.12.2020 13:05 Uhr Wann kommt der harte Lockdown? Angesichts weiter steigender Corona-Neuinfektionen ist nun nicht mehr die Frage, ob die Maßnahmen verschärft werden, sondern nur noch wann.

Während im Plenarsaal des Schleswig-Holsteinischen Landtages die Debatte lief, diskutierten die Jamaika-Koalitionspartner vor dem Eingang über einen schnellen, harten Lockdown im Land. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) erläuterte seinen Bündnispartnern, warum er eine hohe Dringlichkeit sieht und angesichts steigender Zahlen nicht mehr lange warten will. Bei harten Maßnahmen erst zu Weihnachten würden die Infektionszahlen in der nächsten Zeit weiter nach oben gehen, sagte er und fügte an: "Es muss unser gemeinsames Ziel sein, die Pandemie bestmöglich zu bekämpfen. Die Menschen auch möglichst zu schützen, dass es möglichst wenig Tote gibt, dass Krankenhäuser nicht überlastet werden. Und deswegen ist in diesen Zeiten auch schnelles verantwortliches Handeln notwendig."

Grünen-Fraktionschefin für Lockdown ab kommender Woche

Das Gespräch mit Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), Gesundheitsminister Hein Garg (FDP), den Fraktionsvorsitzenden Eka von Kalben (Grüne) und Christopher Vogt (FDP) sowie Staatskanzleichef Dirk Schrödter und Regierungssprecher Peter Höver verlief intensiv. Das Landeskabinett von CDU, Grünen und FDP kommt am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über weitere Corona-Schutzmaßnahmen zu beraten. Die Regierung will sich im Laufe des Tages auch noch mit Experten austauschen. Die jüngsten Abläufe sorgten für beträchtliche Unruhe und auch Differenzen in der Jamaika-Koalition. Die stellvertretende Ministerpräsidentin Monika Heinold sagte, man sei stündlich in der Debatte und werde heute noch sagen, wie es weitergeht. "Aus meiner Sicht muss schnell und auch umfänglich gehandelt werden", sagte die Grünen-Politikerin und Finanzministerin. "Lieber ein stilles Weihnachten und jetzt handeln, als eine Eskalation der Zahlen bis tief ins Frühjahr hinein." Grünen-Fraktionschefin von Kalben befürwortet einen harten Lockdown ab der kommenden Woche. "Das ist meine Position", sagte sie.

Regierungschef will schnell handeln

Am Mittwochabend hatte Günther einen harten Lockdown im Norden spätestens ab Weihnachten angekündigt. Dieser Schritt sei notwendig, "um die Zeit über den Jahreswechsel zu nutzen, diese gefährliche Entwicklung in Deutschland zu stoppen", sagte er.

SPD: Regierung soll dem Parlament ihre Verhandlungsposition darlegen

Die Ministerpräsidenten der Länder werden in den nächsten Tagen erneut mit Kanzlerin Angela Merkel über das weitere Vorgehen beraten, möglicherweise am Sonntag. Gesundheitsminister Garg sprach sich gegen Alleingänge aus. Zumindest eine Abstimmung in ganz Norddeutschland sei zwingend. Er sei sicher, dass sich Schleswig-Holstein einer bundesweiten Vereinbarung nicht entgegenstellen werde. Es sei klar, dass es harte Maßnahmen geben werde. Notwendig seien Verlässlichkeit und klare nachvollziehbare Regeln. Die SPD brachte am Donnerstag einen Antrag in den Landtag ein, wonach die Regierung am Freitag dem Parlament ihre Verhandlungsposition für diese Gespräche und ihre Überlegungen zur Umsetzung im Land darlegen soll.

297 neue Infektionen gemeldet

In Schleswig-Holstein sind zuletzt innerhalb eines Tages 297 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Seit Sonntag gilt das Land als Corona-Risikogebiet, weil der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen auf über 50 gestiegen war. Aktuell liegt der Wert knapp bei 58,5 (Datenstand 9.12.). In Deutschland insgesamt hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages bis Donnerstagfrüh einen Höchststand erreicht: Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut 23.679 Neuinfektionen.

Entwicklung der Corona-Fallzahlen in Schleswig-Holstein

