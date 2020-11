Corona: Längere Weihnachtsferien in SH - sinnvoll oder nicht? Stand: 19.11.2020 09:09 Uhr Die Debatte um längere Weihnachtsferien in Schleswig-Holstein ist neu entfacht. CDU, Grüne, SSW und FDP sind dafür, die SPD dagegen. Wer hat die besseren Argumente?

Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium um Ressortchefin Karin Prien (CDU) will nun doch prüfen, ob die Weihnachtsferien um zwei Tage verlängert werden können. Dies hatte Prien noch vor rund vier Wochen klar abgelehnt. Inzwischen sprechen sich neben der CDU auch Grüne und FDP dafür aus.

Die Idee ist, dass die Schule nicht am 7. Januar (Donnerstag) wieder beginnt, sondern erst am darauf folgenden Montag. So könnten sich Kinder und Lehrer nach Familienbesuchen zu Weihnachten in eine freiwillige Quarantäne zu Hause begeben, argumentieren die Befürworter. Das Ziel der Politiker: Weniger Infektionen in den Schulen.

AUDIO: Politiker streiten über längere Weihnachtsferien in SH (1 Min)

SSW verwundert über Kehrtwende Priens

Auch der SSW unterstützt längere Weihnachtsferien. "Bemerkenswert ist allerdings, dass Karin Prien damit erneut eine komplette Kehrtwende vollzieht", betont die bildungspolitische Sprecherin der Partei, Jette Waldinger-Thiering. Als einen "guten Vorschlag, um das Infektionsgeschehen zu drosseln", bewertet auch die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Ines Stehlau, das Umdenken Priens. Strehlau weist aber darauf hin, dass mehr schulfreie Tage auch neue Betreuungsprobleme für Eltern bedeuteten, deswegen müsse eine Notbetreuung in den Grundschulen her.

SPD: Längere Weihnachtsferien bringen nichts

Die SPD argumentiert weiter gegen verlängerte Weihnachtsferien. Ihr bildungspolitischer Sprecher Martin Habersaat betonte: "Ich sehe keinen Mehrwert in der Verlängerung der Ferien nach hinten. Die Schulen haben das Schuljahr durchgeplant, nach den Weihnachtsferien stehen die letzten Klassenarbeiten des Halbjahres an", sagte er. Zudem sei es organisatorisch für die Schulen egal, wenn sie nach einem Corona-Fall mitten im Schuljahr geschlossen würden oder eben die Ferien verlängert würden. Der Winter sei Mitte Januar ja noch nicht vorbei, sagt Habersaat. "Kein Problem wäre gelöst." Es sei denn, man nutze die Zeit, um Luftfilter in die Klassenräume einzubauen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.11.2020 | 08:00 Uhr