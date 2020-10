Corona: Kinos in Schleswig-Holstein bitten um Hilfe Stand: 16.10.2020 05:00 Uhr Aktuell dürfen nur 25 Prozent der Sitze in schleswig-holsteinischen Kinos belegt sein. Zu wenig, um wirtschaftlich zu existieren. Deswegen machen Betreiber heute mit einem Aktionstag auf ihre Lage aufmerksam.

Der schöne Kinoabend mit Cola, Popcorn oder Nachos fällt wegen der Corona-Pandemie meist aus. Und die Betreiber der 48 Kinos in Schleswig-Holstein können deshalb nicht wirtschaftlich arbeiten. Sie fordern laut Kinoverbund nun - trotz der aktuell steigenden Corona-Zahlen - weitere Lockerungen. Heute wollen sie an einem Aktionstag mit den Besuchern ins Gespräch kommen. Mit verschiedenen Aktionen, zum Beispiel einem Blick hinter die Kulissen, wollen die Kinos im Land auf ihre angespannte Situation hinweisen.

AUDIO: Kinos im Land planen Aktionstag (1 Min)

Betreiber wollen Hälfte aller Plätze anbieten

Höchstens ein Viertel der Plätze in den Kinosälen dürfen zur Zeit besetzt werden - zu wenig, findet Ralf Thomsen, der Kinos in Heide, Büsum und auf Amrum betreibt. Er setzt sich zusammen mit seinen Kollegen dafür ein, dass der geltende Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Gästen auf einen Meter verringert wird.

Forscher halten Kinos für weniger gefährlich

Dann könnten die Kinos die Hälfte aller Plätze anbieten und wären unabhängiger von weiteren finanziellen Hilfen, sagt Thomsen. Das Coronavirus könnte sich in den Kinos wahrscheinlich trotzdem nicht verbreiten, weil die Lüftungsanlagen laut Thomsen einen Großteil der Aerosole absaugen - das sei wissenschaftlich belegt. Forscher der Technischen Universität Berlin haben herausgefunden, dass das Corona-Ansteckungsrisiko in einem normalen Großraumbüro größer ist, als in einem Kino-Saal. Zum einen wegen der besonderen Lüftungsanlagen, zum anderen wird in einem Kino kaum gesprochen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.10.2020 | 08:00 Uhr