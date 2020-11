Schule in SH: Erst Weihnachtsferien, dann Distanz-Lern-Übungstage Stand: 26.11.2020 18:00 Uhr Schleswig-Holstein verlängert die Weihnachtsferien nicht. Doch der reguläre Präsenzunterricht an den Schulen beginnt überwiegend erst am 11. Januar 2021 - vier Tage später als geplant.

Die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat am Donnerstag den Kurs für die Weihnachtsferien bekannt gegeben. Der Beginn bleibt unverändert. Letzter Schultag ist der 18. Dezember 2020 - der Freitag vor Weihnachten. Die Ferien enden laut Prien am 6. Januar 2021 (Mittwoch). An den beiden Folgetagen (7./8. Januar 2021) gibt es jedoch keinen Präsenzunterricht. Stattdessen starten am Donnerstag und am Freitag die sogenannten landesweiten Distanz-Lern-Übungstage, wie Prien am Freitag erklärte. An diesen Tagen lernen die Kinder und Jugendlichen im Home-Schooling. "Wir machen das, weil es die Chance bietet, nach einem möglichen Familienbesuch, nach hoffentlich sehr eingegrenzten Silvesterfeiern, länger zu Hause zu bleiben und eine mögliche Ansteckung auszuschließen", sagte Prien. Darüber hinaus sollen die Grundschulen mit diesen Tagen die Gelegenheit erhalten, ihre Digitalkonzepte weiterzuentwickeln, wie die Ministerin weiter betonte.

Die Punkte im Einzelnen:

Für die Jahrgangsstufen 1 bis 7 findet am 7. und 8. Januar 2021 kein Unterricht statt. Sie bekommen vor den Weihnachtsferien Arbeitsaufträge für eigenverantwortliches Lernen.

Für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern an diesen beiden Tagen keine Betreuung organisieren können, werden die Schulen eine entsprechende Betreuung innerhalb der Kohorten anbieten.

Für die Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen ab Jahrgangsstufe 8 finden an diesen beiden Tagen zwei landesweite Distanz-Lern-Übungstage statt.

Für die Schülerinnen und Schüler der Förderzentren findet der Präsenzunterricht nach Plan statt.

Für die berufsbildenden Schulen finden am 7. und 8. Januar 2021 ebenfalls zwei landesweite Distanz-Lern-Übungstage für die Beruflichen Gymnasien sowie die Unter- und Mittelstufen der Dualen Ausbildung statt, sofern sie an diesem Tag keine Prüfungen der Kammern, beziehungsweise Klausuren haben.

Die anderen Bildungsgänge an den beruflichen Schulen haben Präsenzunterricht.

Lehrkräfte müssen weiter eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen

Auch die Maskenpflicht für Lehrkräfte besteht weiterhin, wenn der Abstand von 1,5 Metern zu den Schülern nicht eingehalten werden kann. Sogenannte Face-Shields, also Visiere, reichen nur, wenn die empfohlene Distanz zwischen Schülern und Lehrern gewährleistet ist. Masken bekommen die Lehrer in den kommenden Wochen vom Land, so Prien. Auch bei Klausuren bis zu zwei Stunden müssen Schüler Masken tragen, sofern der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. "Wir werden unsere Corona-Regularien für die Schulen jetzt online in einem einheitlichen, gut lesbaren und anwenderfreundlichen Dokument zusammenfassen", kündigte Prien am Donnerstag an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2020 | 17:00 Uhr