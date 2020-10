Corona: Kein Punschwald in Itzehoe, kein Eisfestival in Kiel Stand: 20.10.2020 18:19 Uhr Auf Weihnachtsmärkten und bei anderen Winter-Events sind wegen Corona pro Gast sieben Quadratmeter Platz vorgeschrieben. Die Folge: viele Absagen. Jetzt auch in Itzehoe und Kiel.

Viele kleine Adventsmärkte sind schon vor Wochen abgesagt worden, und inzwischen folgen immer mehr Weihnachtsmärkte und andere Winter-Veranstaltungen in Schleswig-Holstein. Am Dienstag wurde bekannt, dass auch der Weihnachtsmarkt Punschwald in Itzehoe sowie das Eisfestival in Kiel nicht stattfinden werden. Außerdem werden in der gesamten Itzehoer Innenstadt keine Glühweinbuden aufgestellt. Grund sind die Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie.

Wer die Auflagen erfüllen könne, scheitere an der Wirtschaftlichkeit, begründete eine Sprecherin aus Itzehoe (Kreis Steinburg) die Absage des Punschwaldes. So sind zum Beispiel pro Gast sieben Quadratmeter Platz festgelegt, was bedeutet: Auf einer Fläche mit der Größe eines Fußballfeldes inklusive 400-Meter-Laufbahn dürfen sich maximal 1.000 Besucher aufhalten.

"Eisfestival wäre eine schöne Abwechslung gewesen"

Auch in Kiel fällt ein traditionelles Winter-Event flach: das Eisfestival an der Hörn. Und auch hier sind den Organisatoren die Einschränkungen durch die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu groß. Nach Angaben von Eisbahn-Betreiber Thomas Hein würden die Auflagen maximal 16.000 Schlittschuhfahrer in der gesamten Saison zulassen, und damit viel zu wenig, um das Eisfestival wirtschaftlich durchführen zu können.

In den vergangenen Jahren schnürten mehr als doppelt so viele Eisläufer ihre Schlittschuhe. "Wir haben uns die Entscheidung wahrlich nicht einfach gemacht, denn das Stadtwerke Eisfestival liegt uns sehr am Herzen und wäre besonders für Kinder und Jugendliche in dieser schweren Zeit eine schöne Abwechslung", sagte Kristina Bergfeld vom Sponsor Stadtwerke Kiel.

Einige große Weihnachtsmärkte sollen stattfinden

Vor Kiel und Itzehoe waren bereits Weihnachtsmärkte und andere Veranstaltungen in Tönning, Westerland auf Sylt, Rendsburg und im Kreis Plön abgesagt worden. Für eine Reihe großer Events besteht aber noch Hoffnung. Das gilt etwa für die Weihnachtsmärkte in der Kieler Innenstadt, und auch in Lübeck soll sich die Adventszeit so wenig wie möglich von den Vorjahren unterscheiden. Flensburg, Husum, Mölln und Norderstedt wollen ebenfalls an ihren Weihnachtsmärkten festhalten, wenn es das Infektionsgeschehen und die Verordnung zur Abwehr des Coronavirus zulassen.

