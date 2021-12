Corona-Impfstellen: Terminvergabe für alle startet heute Stand: 02.12.2021 05:00 Uhr Eine Woche lang konnten nur Menschen über 60 Jahre Termine in den Impfstellen im Land buchen. Ab heute 10 Uhr wird das Onlineportal für alle Schleswig-Holsteiner frei geschaltet.

Ab 10 Uhr können auch Schleswig-Holsteiner, die jünger als 60 Jahre sind, über die Internetseite www.impfen-sh.de Termine für Corona-Schutzimpfungen in den 26 neuen Impfstellen reservieren. Zuvor war das nur für über 60-Jährige möglich - und die haben das Angebot gut angenommen. Nach Angaben aus dem Gesundheitsministerium wurden in der ersten Woche mehr als 80.000 Termine vergeben (Stand 1.12.).

Geimpft wird mit Moderna

Jetzt haben also auch die Jüngeren die Möglichkeit, sich einen festen Termin für eine Erst-, Zweit oder Auffrischungsimpfung zu buchen. Beim Boostern sollte die letzte Impfung laut Gesundheitsministerium in der Regel sechs Monate her sein, mindestens aber fünf Monate. Wer den Einmal-Impfstoff von Johnson&Johnson bekommen hat, sollte 28 Tage danach den Booster bekommen. Aussuchen kann man sich den Impfstoff in den Impfstellen laut Gesundheitsministerium nicht: Dort gibt es den von Moderna. Zugelassen ist er ab 12 Jahren - die Ständigen Impfkommission (Stiko) empfiehlt ihn erst ab 30 Jahren.

Garg fordert Biontech-Lieferung

Der Biontech-Impfstoff, der auch für unter 30-Jährige von der Stiko empfohlen wird, ist zur Zeit nur begrenzt verfügbar. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) hatte deshalb am 22. November gemeinsam mit den Gesundheitsministern der anderen Länder den Bund nachdrücklich aufgefordert, neben dem Impfstoff von Moderna auch wieder Biontech-Impfstoff zur Verfügung zu stellen.

Mit den neuen Impfstellen sollen niedergelassene Ärzte und die mobilen Impfteams entlastet werden, die ebenfalls weiterhin Impfungen anbieten. Bis zum 6. Dezember soll in den stationären Impfstellen die maximale Impfkapazität aufgebaut sein. Etwa 250 Ärzte sind dann dort von 10:30 Uhr bis 19:30 Uhr im Einsatz.

