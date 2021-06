Corona-Fehltage: Ärger über geplanten Vermerk im Zeugnis Stand: 02.06.2021 10:00 Uhr In der Corona-Pandemie haben Eltern ihre Kinder tageweise vorsorglich zu Hause gelassen. Diese Tage werden als entschuldigte Fehlzeiten im Zeugnis auftauchen. Eltern protestieren.

Thorsten Muschinski vom Landeselternbeirat der Gemeinschaftsschulen ist verärgert. Es geht um die kommenden Zeugnisse, die Schleswig-Holsteins Schülerinnen und Schüler in zweieinhalb Wochen bekommen. In einigen Zeugnissen werden vermutlich mehr entschuldigte Fehlstunden als üblich stehen. Grund: Eltern haben ihre Kinder in der Corona-Pandemie zeitweise nicht zur Schule geschickt - aus Sicherheitsgründen, weil die Kinder zum Beispiel eine Vorerkrankung haben. Die Kinder haben in diesen Fällen dann von zu Hause aus gelernt, während die anderen Kinder Präsenzunterricht hatten. Die in der Schule verpassten Stunden werden allerdings als entschuldigte Fehlstunden in den Zeugnissen vermerkt - mit Ausnahme der Abschlusszeugnisse. Doch gerade mit den Zeugnissen davor, würden sich die Schüler bewerben, sagt Muschinski und befürchtet Nachteile für die Jugendlichen.

AUDIO: Streit um Fehlstunden im Zeugnis (1 Min) Streit um Fehlstunden im Zeugnis (1 Min)

Bildungsministerium arbeitet an Lösung

Das schleswig-holsteinische Bildungsministerium verweist auf die Zeugnisverordnung. Dort ist geregelt, dass eingetragen werden muss, wenn Schülerinnen und Schüler Präsenzunterricht verpasst haben - auch wenn sie mit einer Entschuldigung fehlen. Elternvertreter Muschinski fordert, dass das Land die Zeugnisverordnung anpasst. Das Bildungsministerium sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, dass an einer Lösung gearbeitet werde. Zuvor hatten die Kieler Nachrichten über den Ärger um die Fehlzeiten berichtet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.06.2021 | 12:00 Uhr