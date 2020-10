Corona-Ausbruch in Hotel in Timmendorfer Strand Stand: 17.10.2020 17:28 Uhr Mehrere Mitarbeiter eines Hotels in Timmendorfer Strand sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Hotel wurde geschlossen. 200 Gäste müssen abreisen.

Nach Angaben des Kreises Ostholstein wurden mehr als 100 Menschen, die dort in den vergangenen zwei Wochen gearbeitet haben, in 14-tägige Quarantäne geschickt. Sie alle wurden auf Covid-19 getestet - die Ergebnisse sollen in den nächsten Tagen vorliegen. Laut Kreis kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Beschäftigten untereinander mit dem Corona-Virus angesteckt haben. Das Hotel wurde laut Kreis geschlossen.

Nach bisherigen Ermittlungen des Gesundheitsamtes sind rund 200 Gäste des Hotels als Kontaktpersonen der Kategorie 2 eingestuft worden. Das bedeutet, sie hatten keinen direkten Kontakt mit den infizierten Personen. Die Hotelgäste sind auf dem Weg nach Hause. Sie sollen sich beim Hausarzt melden, wenn Symptome auftreten. In Quarantäne müssen sie nicht.

