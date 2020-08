Stand: 24.08.2020 17:17 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: Amt verschärft Suche nach Reiserückkehrern

In den einzelnen Landkreisen in Schleswig-Holstein suchen die Behörden weiterhin nach Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten. Laut Landesverordnung sind diese verpflichtet, sich bei den Gesundheitsämtern zu melden. Das klappt allerdings nur zum Teil. Ende vergangener Woche hieß es zum Beispiel vom Kreis Herzogtum Lauenburg, dass sich 200 Menschen nach ihrer Rückkehr nicht beim Amt gemeldet hätten. Seit Freitag haben nun knapp 40 Menschen beim Gesundheitsamt in Ratzeburg angerufen oder sich per E-Mail gemeldet, heißt es vom Kreis.

Corona: Reiserückkehrer müssen mit Amts-Besuch rechnen

Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet, die sich nicht beim Gesundheitsamt melden, müssen mit einem Amts-Besuch rechnen - zumindest im Kreis Herzogtum Lauenburg. Auch andere Kreise beraten darüber.







Besuch von den Behörden

Demnach gibt es aber immer noch etwa 160 Reiserückkehrer, die ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind. Sie könnten jetzt Besuch von den Behörden kommen. Der Kreis verwies noch einmal auf die hohen Bußgelder, die drohen. Für diejenigen, die sich nicht gemeldet haben, können bis zu 2.000 Euro Strafe fällig werden. Wer gegen die Quarantäne-Pflicht verstößt, dem drohen bis zu 10.000 Euro Strafe.

Kreise beraten über Umgang mit der Situation

Auch andere Kreise beklagen, dass Urlauber sich nach der Rückreise aus Risikogebieten nicht melden. Heute berät der Kreis Rendsburg-Eckernförde darüber, wie er mit der Situation umgehen will. Im Kreis Segeberg haben die Behörden heute die Abteilung aufgestockt, die die entsprechenden Rückkehrer-Scheine von Flughäfen prüft.

Aussteigerkarte reicht nicht

Vergangene Woche hatten die Kreise bereits darauf hingewiesen, dass es nicht ausreicht, im Flieger die sogenannte Aussteigerkarte auszufüllen. Die Meldung beim Amt ist genauso Pflicht wie eine 14-tägige Quarantäne, die nur mit zwei negativen Corona-Tests verkürzt werden kann. Land und Kassenärztliche Vereinigung weisen darauf hin, dass sich Reiserückkehrer aus Risikogebieten bei den zusätzlichen Teststationen in Schleswig-Holstein vorrangig testen lassen können.

