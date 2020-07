Stand: 28.07.2020 18:47 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Corona: 33 Fälle in Dithmarschen in einer Woche

In Dithmarschen gab es zuletzt den stärksten Zuwachs an Corona-Fällen: Die Kreisverwaltung in Heide hat heute 33 Neuinfektionen seit dem vergangenen Mittwoch gemeldet. Dabei handelt es sich vor allem um Reiserückkehrer, die im Bereich des West-Balkans und in Skandinavien waren. Am Nachmittag hat in Heide der Krisenstab getagt.

Die Ergebnisse von 45 Tests fehlen noch

Der Kreis Dithmarschen schließt nicht aus, dass die Zahlen weiter steigen werden, möglicherweise sogar über den Grenzwert für Risikogebiete. Der beträgt 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Der Grund: Die Ergebnisse von 45 Tests von Kontaktpersonen liegen noch nicht vor - ein Teil zeigt Symptome.

