Stand: 19.09.2020 06:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

"Coastal Cleanup": Großreinemachen an der Küste

Zigarettenstummel, Plastikflaschen, Verpackungen: Meere und Gewässer sind voll damit. Seit über 30 Jahren findet deshalb am heutigen 19. September der "International Coastal Cleanup Day" statt. An vielen Küsten und Flüssen in Schleswig-Holstein sammeln deshalb heute wieder viele Freiwillige den Müll auf. Jährlich kommen bei dieser Aktion allein in Schleswig-Holstein mehrere Tonnen Abfall zusammen. Auch in diesem Jahr sind viele Orte in Schleswig-Holstein dabei: unter anderem St. Peter-Ording, Mönkeberg, Neustadt, Flensburg oder auch Hörnum auf Sylt. In Eckernförde wurde bereits am Freitag fleißig Müll gesammelt - rund 500 Kinder und Jugendliche machten mit.

Mehr Müll wegen Corona?

Wegen der Corona-Pandemie rechnet Jan Langmaack vom Naturschutzbund (Nabu) Schleswig-Holstein in diesem Jahr mit anderen Müllmengen als sonst. "In mediterranen Gebieten, wo die Urlaubssaison mit weniger Touristen stattgefunden hat, wird mit Sicherheit die Müllmenge geringer sein. Aber wir gehen davon aus, dass an unseren Küsten die Müllmenge dieses Jahr höher liegen wird als in den letzten Jahren." Allerdings - Langmaack stellt auch fest, dass über die letzten Jahre gesehen ein positiver Trend zu verzeichnen gewesen sei, was die Müllmengen angeht. Das, so schätzt Langmaack, sei auch darauf zurückzuführen, dass die Bevölkerung besser informiert wurde.

AUDIO: Coastal Cleanup Day: Jan Langmaack im Gespräch (1 Min)

