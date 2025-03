Stand: 07.03.2025 08:53 Uhr Clemens Meyer erhält Preis der LiteraTour Nord

Der Leipziger Autor Clemens Meyer wird mit dem Preis der LiteraTour Nord ausgezeichnet. Die Kulturstiftung der Hansestadt Lübeck ehrt ihn für seinen Roman "Die Projektoren", wie die Stiftung mitteilt. Das Werk zeichne eine eindringliche Geschichte der Gewalt in Mitteleuropa, so die Jury. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Die feierliche Übergabe findet am 24. April in Hannover statt. Die öffentliche Preisverleihung beginnt um 19:30 Uhr in den Räumen der VGH Versicherungen. Die Laudatio hält Richard Kämmerlings.

