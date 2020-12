Christian Nagel

Moin, ich bin Christian Nagel und seit 2011 für den NDR in Schleswig-Holstein im Einsatz. Endlich dort arbeiten, wo ich in den vergangenen Jahren schon immer gerne Urlaub gemacht habe. Als gebürtiger Niedersachse bin ich zwar schon länger ein Nordlicht, aber hier - so direkt zwischen den Meeren - fühle ich mich erst so richtig norddeutsch - und ganz besonders wohl!

Steckbrief Das Beste am Norden ist?

Das Meer - oder viel mehr beide Meere.



An meinem Beruf liebe ich?

Radio ist so unglaublich schön schnell. Gründlich recherchiert und zeitnah auf Sendung: So soll's sein.



In meiner Freizeit ...

... verbringe ich viel Zeit mit meinen beiden Kindern, gehe gerne Laufen, spiele Schlagzeug in einer Blues-Rock Band oder bin mit meinem VW-Bus in Norddeutschland und Skandinavien unterwegs.

Radio war schon als Kind mein Ding: Erst mit dem Kassetten-Rekorder im Kinderzimmer, dann beim Schulfunk. Und nach meiner Ausbildung an der Bayerischen Medienakademie und einem Volontariat bei einem Privatsender in Niedersachsen habe ich in den vergangenen Jahren für verschiedene private und öffentlich-rechtliche Sender in ganz Deutschland gearbeitet. Als Redakteur, Nachrichten-Anchor und Moderator.

Jetzt bin ich in Kiel und Umgebung als Reporter für NDR1 Welle Nord unterwegs und arbeite als Autor für die Online-Redaktion von ndr.de. Außerdem präsentiere ich die Hauptnachrichten von NDR 1 Welle Nord zur vollen Stunde und bringe Sie auf den neuesten Stand.