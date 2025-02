Stand: 12.02.2025 08:53 Uhr Christian Lindner macht Wahlkampf in Lübeck

Nach Robert Habeck (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) kommt am Mittwoch auch FDP-Spitzenkandidat Christian Lindner nach Lübeck. Am Nachmittag spricht er im Schuppen 9 vor Publikum. Der frühere Bundesfinanzminister kämpft um den Wiedereinzug seiner Partei in den Bundestag. In aktuellen Umfragen liegt die FDP bei vier Prozent.

