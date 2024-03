Stand: 08.03.2024 16:02 Uhr Chor führt Leidensgeschichte von Jesus Christus auf

Ein Projektchor führt am Sonnabend jeweils in Itzehoe (Kreis Steinburg), Neumünster und Heide (Kreis Dithmarschen) die Passionsgeschichte auf. Mehr als 100 Sängerinnen und Sänger erzählen durch aktuelle Pop- und Hip-Hop-Lieder das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Der Kirchenmusiker Christoph Merkel aus Neumünster hat das Projekt ins Leben gerufen: "Die Passionsgeschichte behandelt im Grunde ja Freundschaft, Liebe, Verrat, Tod - Dinge, die heute nicht an Aktualität verloren haben."

