Chirurgen am UKSH ersetzen menschliches Herz durch Kunstherz Stand: 31.08.2021 13:00 Uhr Herzchirurgen am UKSH in Kiel ist es gelungen, ein menschliches Herz durch ein künstliches zu ersetzen. Nach Angaben der Ärzte gab es solch einen Eingriff weltweit bisher nur rund 20 Mal.

Bislang dienten Kunstherzen primär dazu, eine geschwächte linke Herzkammer zu ersetzen, das menschliche Herz bleibt bei diesem Eingriff im Körper. Nun haben Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zum ersten Mal in Deutschland ein komplettes menschliches Herz durch ein Kunstherz ausgetauscht und damit die Stabilisierung beider Herzkammern erreicht. Weltweit gab es solch einen Eingriff bislang nur rund 20 mal.

Künstliches Herz läuft stabil

Laut dem ärztlichen Leiter des Bereichs Transplantation, Assad Haneya, litt der Patient, an dem die Herz-OP durchgeführt wurde, an einer schweren Schwäche beider Herzkammern. Daher war er für eine Herztransplantation gelistet. Sein Zustand habe sich in den vergangenen Wochen aber dramatisch verschlechtert. "Da wir trotz der eingeleiteten intensivmedizinischen Maßnahmen keine Stabilisierung erreichen konnten, entschieden wir im Heart-Team gemeinsam mit dem Patienten, die Implantation durchzuführen", erklärte Assed Haneya.

Laut Klinik verlief die neunstündige Operation gut und der Patient befindet sich auf dem Weg der Besserung. Auch das künstliche Herz läuft nach Angaben der Ärzte stabil und erzeugt, wie ein echtes Herz, einen pulsierenden Blutfluss. Sogar auf hochdosierte Blutverdünner kann der Patient laut Klinik nun verzichten.

