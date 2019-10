Stand: 24.10.2019 13:58 Uhr

Chemikalie ausgetreten? Einsatz am BBZ Neumünster

Jede Menge Krankenwagen und Polizeiautos sind im Moment am Berufsbildungszentrum (BBZ) in Neumünster. Dort ist nach Angaben der Polizei am Mittag eine Chemikalie ausgetreten. 75 Schüler klagen den Angaben zufolge über tränende Augen, Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie werden zur Zeit medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht.

Großeinsatz am Berufsbildungszentrum Neumünster NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 24.10.2019 14:00 Uhr Autor/in: Peter Vorbeck Am Berufsbildungszentrum in Neumünster läuft ein Großeinsatz. Dort ist nach Angaben der Polizei eine Chemikalie ausgetreten. 75 Schüler werden medizinisch betreut und in ein Krankenhaus gebracht.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Noch keine Ursache für Unwohlsein festgestellt

"Die Ursache konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Die Messungen der Feuerwehr haben bislang aber nicht dazu geführt, dass eine Ursache für das Unwohlsein der Schüler festgestellt werden konnte", sagte Sönke Hinrichs von der Polizei Neumünster. Ein erster Verdacht, es sei Pfefferspray versprüht worden, hat sich laut Polizei bislang nicht bestätigt.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.10.2019 | 14:00 Uhr