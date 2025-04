Stand: 22.04.2025 13:45 Uhr Carport-Brand in St. Gertrud schnell gelöscht

Am Ostermontag (21.04.) ist in Lübeck-St. Gertrud ein Carport in Brand geraten. Wie die Leitstelle Lübeck mitteilte, rückten Feuerwehr und Polizei gegen 17.40 Uhr in die Straße Im Block aus. Dort hatten Holzbalken eines Carports Feuer gefangen. Rund 20 Einsatzkräfte brachten den Brand innerhalb von 30 Minuten unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden blieb gering. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Lübeck 9:30 Uhr Die Reporter berichten rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.04.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck