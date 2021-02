Cannabis-Prozess gegen weiteren Hauptangeklagten - Urteil erwartet Stand: 03.02.2021 05:00 Uhr Er gilt als einer der Hauptverdächtigen im Mammut-Prozess um den Anbau und Verkauf von Cannabis. In einem gesonderten Prozess gegen den Angeklagten wird heute das Urteil erwartet.

Über Jahre hinweg haben mehrere Männer Cannabisplantagen betrieben. Andere haben mit den Drogen gehandelt. Der Flensburger Cannabis-Prozess ging kürzlich zu Ende - mit mehreren Verurteilungen zu Haftstrafen und einem Freispruch. Das Verfahren gegen den Hauptangeklagten wurde aber kurz vor Ende des Prozesses abgetrennt - wegen einer schweren Krankheit des Angeklagten. Heute um 9.15 Uhr geht am Flensburger Landgericht der Prozess gegen den Mann weiter. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Fall eine Strafe von elf Jahren gefordert. Die Verteidigung hatte auf Einstellung des Verfahrens beziehungsweise eine Haftstrafe von maximal drei Jahren und elf Monaten plädiert.

Einweisung in Aufzucht und Ernte?

Ihm wird vorgeworfen, den anderen Hauptangeklagten, der freigesprochen wurde, beim Aufbau der Plantagen in technischer Hinsicht geholfen zu haben. Außerdem soll er ihn in die Aufzucht und Aberntung der Pflanzen eingewiesen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in diesem Fall eine Strafe von elf Jahren gefordert. Auch die Verteidigung hatte ihren Schlussvortrag bereits gehalten und plädierte auf Einstellung des Verfahrens beziehungsweise eine Haftstrafe von maximal drei Jahren und elf Monaten.

Mehr als zwei Jahre Verhandlung

Am 19. Januar hatte das Flensburger Landgericht nach mehr als zwei Jahren Verhandlung drei der zehn Angeklagten verurteilt - zu Haftstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten, vier Jahren und zehn Monaten sowie sechs Jahren wegen des bandenmäßigen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln. Sechs Angeklagte erhielten Strafen zwischen sechs Monaten und zwei Jahren ausgesetzt auf Bewährung. Fünf Angeklagte haben Plantagen betrieben - etwa in einer Garage oder dem Dachboden - und insgesamt Hunderte Kilogramm Cannabis geerntet. Ein Angeklagte wurde wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zu sechs Monaten Haft ausgesetzt auf Bewährung verurteilt. Einer der beiden Hauptangeklagten wurde zudem freigesprochen.

