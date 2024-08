CSD in Lübeck - bis zu 4.000 Menschen erwartet Stand: 17.08.2024 12:25 Uhr Mit einem Gottesdienst in St. Marien startete am Freitag in Lübeck der Christopher Street Day (CSD). Heute gibt es einen Umzug durch die Stadt. Laut Veranstalter werden bis zu 4.000 Menschen erwartet.

"Farbe bekennen" heißt das diesjährige Motto. Die Bewegung will damit auf den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft aufmerksam machen und sich für Vielfalt und Anerkennung von LGBTQIA+-Menschen einsetzen. LGBTQIA+ steht dabei für lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer, intersexuell und asexuell - plus alle, die sich nicht darin wiederfinden.

Für Vielfalt und die rechtliche Anerkennung

"Es ist inspiriert durch die großartigen Demonstrationen der Wintermonate, in denen tausende Menschen aus ganz Deutschland auf die Straße gegangen sind, um für Demokratie und Vielfalt zu kämpfen und sich gegen den Rechtsruck in Politik und Gesellschaft auszusprechen und für Vielfalt und die rechtliche Anerkennung von LGBTIQ-Menschen einzutreten", erzählt Organisator Christian Till.

Der Umzug läuft seit heute Mittag um 12 Uhr und dauert bis 14 Uhr. Die Demonstration startete mit einer Kundgebung auf dem Markt, von dort aus geht es am Holstentor vorbei zum Lindenplatz, zurück in die Altstadt. Autofahrer müssen sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

