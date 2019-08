Stand: 17.08.2019 15:37 Uhr

CSD in Lübeck: Tanzen für sexuelle Gleichberechtigung

Mit bunten Kostümen, lauter Musik und viel guter Laune haben am Sonnabend rund 2.000 Menschen den Christopher Street Day (CSD) in Lübeck gefeiert. Mit der fröhlichen Parade warben Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle für sexuelle Gleichberechtigung. Um 13 Uhr startete die große Parade am Markt. Während sich verschiedene Musikstile auf der Bühne abwechselten, luden die Stände der Vereine, Organisationen und Parteien zu Gesprächen und Diskussionen ein. Auch Sozialminister Heiner Garg war nach Lübeck gekommen. Nach wie vor würden homosexuelle Menschen in vielen Ländern der Welt geächtet, bestraft oder sogar getötet, kritisierte der FDP-Politiker. Schleswig-Holstein setze in Kiel ein deutliches Zeichen für Vielfalt in der Gesellschaft.

Grundgesetz soll geändert werden

Schleswig-Holstein ist einer Bundesratsinitiative zum besonderen Schutz der sexuellen und geschlechtlichen Identität durch das Grundgesetz beigetreten. Ein ausdrücklich im Grundgesetz normiertes Verbot solcher Diskriminierung sei ein klares Signal für die Achtung aller Menschen, sagte Garg. Die Jamaika-Koalition wolle der Bundesratsinitiative einen neuen Impuls geben.

Regenbogenflagge als Symbol

50 Jahre nach den Ausschreitungen in der New Yorker Christopher Street wollten die Veranstalter nach eigenen Angaben mit dem Motto #CelebratePride an die Menschen erinnern, die sich 1969 erstmals gegen Polizeiwillkür, Gewalt, Diskriminierung und Ausgrenzung zur Wehr gesetzt haben.

Der CSD - so die Veranstalter - müsse mit Stolz begangen werden, 50 Jahre queere Widerstandsbewegung und Engagement sollen fröhlich und friedlich gefeiert werden. Die Regenbogenflagge ist das bekannte Symbol, und die sechs Farben wurden am Sonnabend in Lübeck stolz in die Höhe gehalten. Bereits am Freitag wurde der CSD mit einem Gottesdienst in der St. Marien Kirche zu Lübeck offiziell eröffnet.

