CSD in Kiel: Gemeinsam feiern und für Rechte kämpfen Stand: 09.07.2022 06:00 Uhr Zunächst wird demonstriert, später informiert und gefeiert: Der Christopher Street Day startet am Mittag in Kiel. Die Veranstaltenden hoffen auf rege Beteiligung und fröhliche Stimmung.

Gegen Streit, Hass und Hetze, für Akzeptanz, Liebe und Gleichberechtigung: Um 12 Uhr startet am Rathausplatz in Kiel die Demonstration zum Christopher Street Day (CSD). Erwartet werden viele unterschiedliche Menschen. CSD setzt sich ein für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender, Intersexuellen und queeren Menschen (LGBTIQ). Die Demo wird am Bootshafen in der Kieler Innenstadt enden. Die Polizei erwartet nach eigenen Angaben 1.500 Teilnehmende.

Große Demo mit Bollerwagen und Lastenrädern

Die Demo führt durch viele Teile Kiels - unter anderem durch die Straßen Knooper Weg, Holtenauer Straße, Brunswiker Straße und Wall. "Es wird in der Zeit von 12 bis 14 Uhr zu ziemlichen Verkehrsbehinderungen kommen", sagte ein Polizeisprecher NDR Schleswig-Holstein. Die Veranstaltenden wollen bewusst auf Verbrennungsmotoren verzichten und bitten darum, Boxen auf Bollerwagen oder Lastenfahrrädern zu transportieren.

Straßenfest mit Livemusik und Infoständen

Am Bootshafen steigt in diesem Zusammenhang erstmals ein Straßenfest. Zuvor wurde immer am Asmus-Bremer-Platz gefeiert. Laut den Veranstaltenden wird das Fest an diesem Sonnabend das größte, das Kiel zum CSD je hatte. Es gibt eine schwimmende Bühne mit verschiedenen Bands und Livemusik, dazu viele unterschiedliche Informationsstände. Etliche Vereine, Parteien und Gruppen aus Kiel und Umgebung haben sich angemeldet, darunter zum Beispiel die Grünen, die SPD und die Piraten, aber auch Pro Familia, die Aidshilfe Kiel oder der Verein Trans SH. Eine Abschlussparty findet in der Pumpe statt.

Im vergangenen Jahr nahmen beim Christopher Street Day in Kiel 1.900 Menschen teil. Es gab allerdings wegen der Pandemie nur eine Demo und kein Straßenfest.

