CDU in Schleswig-Holstein strebt Bündnis mit Grünen an Stand: 23.05.2022 19:00 Uhr Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen in der vergangenen Woche, hat der erweiterte CDU-Landesvorstand am Montagabend einstimmig entschieden, die Sondierungsgespräche mit den Grünen fortzusetzen.

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärt Daniel Günther im Anschluss an die Sitzung des CDU-Gremiums in Kiel. Es sei sein Vorschlag gewesen, den Grünen Koalitionsverhandlungen anzubieten. Der Landesvorstand hat diesen Vorschlag am Abend einstimmig zugestimmt. Die Union werde nun die Grünen für morgen zu einem Sondierungsgespräch einladen.

Grüne begrüßen Einladung zum Sondierungsgespräch

Unmittelbar nach der Stellungnahme Günthers am Montagabend geben Monika Heinold und Aminata Touré grünes Licht für die gemeinsame Sondierung: "Wir freuen uns über die Entscheidung und nehmen die Einladung zu einem weiteren Sondierungsgespräch gerne an. Auch gehen die beiden Spitzenkandidatinnen der Grünen davon aus, dass man eine eine gute gemeinsame Grundlage für ein schwarz-grünes Bündnis finden werde. Ziel der Grünen sei es, Klimaschutz mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden.

Die Grünen hatten nach ersten Verhandlungen in der vergangenen Woche bereits keine größeren inhaltlichen Schwierigkeiten für ein Zweierbündnis gesehen und hatten auch aus ihrer Ablehnung, die Jamaika-Koalition fortzusetzen, keinen Hehl gemacht. Für Günther ist diese Entscheidung nicht ohne Risiko, gibt es doch die größeren inhaltlichen Schnittmengen klar mit der FDP. Diese müsste nun, geschwächt nach dem Ergebnis der Landtagswahl, nach fünf Jahren wieder in die Opposition.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 19.05.2022 | 19:30 Uhr