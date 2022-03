CDU-Parteitag: Günther zeigt sich kämpferisch Stand: 05.03.2022 12:26 Uhr Die CDU Schleswig-Holstein will heute ihre Landesliste für die Wahl am 8. Mai aufstellen. Ziel der Christdemokraten ist es, jünger und weiblicher zu werden. Das spiegelt sich im Listenvorschlag für den Parteitag wieder: Die Frauen sind dabei leicht in der Überzahl.

CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther hat sich gut zwei Monate vor der Landtagswahl auf dem Parteitag in Neumünster kämpferisch gezeigt. "Ich habe die Power, auch für die nächsten fünf Jahre Ministerpräsident in Schleswig-Holstein zu sein", sagte er am Vormittag. In seiner Rede betonte er vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges zudem, er wolle den Bürgern auch in diesen unruhigen Zeiten Zuversicht geben. Schleswig-Holstein habe die Chance, dass Klimaschutz und der Bedarf an Versorgungssicherheit für das Land Wohlstand, Stabilität und Sicherheit bedeuten könne.

Weiter forderte Günther die Union zur Geschlossenheit im Wahlkampf auf. Er wolle in allen Wahlkreisen dafür werben, "dass die CDU mit Abstand die stärkste Kraft wird".

Liste deutlich jünger und weiblicher als zuvor

Auf dem Parteitag sollen die Delegierten für die Liste für die Landtagswahl am 8. Mai abgeben. Von den 77 Listenplätzen seien 40 für Frauen vorgesehen, sagte der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther vorab. Er sieht darin ein wichtiges gleichstellungspolitisches Signal. Der Listenvorschlag ist für Günther eine gute Mischung aus erfahrenen, bewährten Kräften und neuen Kandidaten. Das Durchschnittsalter beträgt den Angaben zufolge 45 Jahre, der jüngste Listenkandidat ist 25 Jahre alt.

Wohl keine Kampfkandidaturen auf vorderen Listenplätzen

Günther kandidiert als Spitzenkandidat auf Platz eins. Der Listenvorschlag werde von allen Kreisvorsitzenden getragen, hieß es im Vorfeld. Hinter dem Ministerpräsidenten wollen Bildungsministerin Karin Prien, der Landtagsfraktionsvorsitzende Tobias Koch, die Landesvorsitzende der Jungen Union Birte Glißmann, Bildungspolitiker Tobias von der Heide und Innenstaatssekretärin Kristina Herbst antreten. Dahinter folgen die Landtagsabgeordneten Lukas Kilian, Anette Röttger, Johannes Callsen und Andrea Tschacher. Auf den vorderen Plätzen der Liste seien bislang keine Gegenkandidaturen bekannt, sagte Daniel Günther am Freitag.

