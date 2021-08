CDU-Landesparteitag: Günther steht zur Wiederwahl Stand: 14.08.2021 05:00 Uhr In den Holstenhallen in Neumünster findet heute der Landesparteitag der CDU statt. Im Mittelpunkt steht die Wahl des Landesvorsitzenden. Daniel Günther ist zuversichtlich, wiedergewählt zu werden.

CDU-Landeschef Günther sagte, er freue sich nach monatelangen Videokonferenzen auf einen Parteitag in Präsenz. Strenge Hygiene- und Abstandsregelungen seien garantiert. Es gebe auffallend viele Anträge. Man merke, dass die Partei Lust zur Diskussion habe, sagte er. Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident freut sich auf eine breite Debatte.

In Schleswig-Holstein - auch in seiner Partei - spüre er eine gewisse Ungeduld: "Sie sagen, jetzt müssen wir aber loslegen und für unsere Ziele noch stärker werben. Und deswegen freue ich mich darüber, dass wir in der nächsten Woche Armin Laschet hier bei uns in Schleswig-Holstein haben, um wirklich auch Startschüsse zu setzen, und ich glaube, dass ist auch wichtig für die Stimmung - auch bei uns in der Partei."

Vorstandswahlen: Keine Überraschungen erwartet

Mit Blick auf die Vorstandswahlen hat Günther eine "sehr positive Erwartungshaltung", wie er sagt. Er erhoffe sich Rückenwind für die weitere Arbeit. Einen Gegenkandidaten gibt es nicht. Auch bei den anderen Posten an der Spitze der Nord-CDU zeichnen sich keine personellen Veränderungen ab. Stellvertretende Landesvorsitzende sind die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow, Landtagsfraktionschef Tobias Koch, Bildungsministerin Karin Prien und der Landtagsabgeordnete Tobias von der Heide. Auch Schatzmeister Hans-Jörn Arp kandidiert ein weiteres Mal.

Bundestagswahl steht zunächst im Fokus

Der inhaltliche Fokus richtet sich laut Günther erst einmal auf die Bundestagswahl: Klimaschutzziele müssten erreicht werden, der Wohlstand erhalten bleiben. Und es gehe darum, eine gewisse Behebigkeit in Deutschland zu beseitigen, Bürokratie abzubauen und Planungsverfahren zu beschleunigen. Gastredner ist der Vorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus.

