CDU-Konferenz in Berlin: Das fordern die Kreisvorsitzenden in SH Stand: 29.10.2021 14:48 Uhr Die Bundestagswahl hat der Union das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte gebracht. Morgen beraten die Kreisvorsitzenden aus ganz Deutschland darüber, wie sich die CDU jetzt neu aufstellen soll. Mit dabei: die Kreisvorsitzenden aus SH.

Bei einem gemeinsamen Abendessen heute und am Samstag dann hinter verschlossenen Türen in Berlin soll es um die Gründe gehen für das Wahlergebnis. Und um Fragen wie diese: Was ist falsch gelaufen im Wahlkampf? Und wie kann die Partei wieder nach vorn kommen? Mit welchen Inhalten? Und welchen Gesichtern? In Schleswig-Holstein drängt die Zeit, am 8. Mai 2022 wird ein neuer Landtag gewählt.

AUDIO: Stimmung bei den CDU-Kreisvorsitzenden aus SH (1 Min) Stimmung bei den CDU-Kreisvorsitzenden aus SH (1 Min)

Geschlossenheit und neue Gesichter

Der Lübecker CDU-Kreisvorsitzende Carsten Grohmann macht Fehler in der Kampagne und eine mangelnde innere Geschlossenheit für das schlechte Abschneiden seiner Partei verantwortlich. Er hofft, dass jetzt neue, junge Gesichter in die erste Reihe vorrücken. Die CDU müsse sich weiter erneuern. Einem Mitgliederentscheid bei der Neubesetzung der Parteispitze steht er positiv gegenüber. "Bei den großen Fragen ist er eine gute Möglichkeit, die Basis vollumfänglich einzubinden", sagte Grohmann.

Inhaltliche Arbeit muss der Kern sein

Das sieht der CDU-Vorsitzende im Kreis Sebeberg, Ole Plambeck, anders. Entscheiden solle der Bundesparteitag, von den 1.001 Delegierten seien viele von der Basis dabei. Für ihn geht es - neben voller Geschlossenheit in der Partei - vor allem um die Inhalte. "Die Wählerinnen und Wähler müssen klar erkennen, wofür die CDU steht", sagte Plambeck. "Der Kern, aus der Krise zu kommen, ist die inhaltliche Arbeit." Auch Neumünsters CDU-Chef Hauke Hansen kritisiert im Rückblick, vielen Wählern sei nicht klar gewesen, wofür die CDU bei der Wahl antrete.

Ingo Gaedechens aus Ostholstein sieht in der fehlenden Akzeptanz für den Spitzenkandidaten einen entscheidenden Grund für das schlechte Abschneiden der Partei. Gaedechens zeigte sich überzeugt, dass die Union mit einer konstruktiven Oppositionsarbeit schnell zur alten Stärke zurückfinden könne.

Verschiedene Strömungen zusammenbinden

Astrid Damerow, Kreisvorsitzende in Nordfriesland wiederum hofft auf einen Generationswechsel und fordert, dass der künftige Bundesvorstand auch die Breite der Partei repräsentiert. "Der zukünftige Bundesvorsitzende muss die Fähigkeit haben, die unterschiedlichen Strömungen in der Partei zu einen und den Mitgliedern das Gefühl geben, dass ihre Meinung gehört wird", sagte Damerow.

Teamlösung aus Weg aus der Führungskrise?

Aus Sicht des Kieler Kreisvorsitzenden Tobias von der Heide sollte die Entscheidung über den Bundesvorsitz zügig fallen, möglichst noch in diesem Jahr. Er wünscht sich, dass sich alle Aspiranten für den Bundesvorsitz auf eine gemeinsame Teamlösung verständigen. "Das ist der beste Weg, um die Führungskrise in der Union zu überwinden", sagte von der Heide.

Ähnlich sieht das der Flensburger Kreisvorsitzende Arne Rüstemeier, der einen Einigungsprozess anregt. "Die Krise ist schnell beendet, sobald ein Bundesvorsitzender gefunden ist und mitsamt Team und Parteiflügeln an einem Strang zieht", sagte er.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.10.2021 | 17:00 Uhr