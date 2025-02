Stand: 24.02.2025 09:33 Uhr CDU: Kein Direktmandat für Petra Nicolaisen, Habeck verliert

Das neue Wahlrecht sorgt dafür, dass im Wahlkreis 1 Schleswig - Flensburg niemand mit einem Direktmandat in den Bundestag einzieht. Petra Nicolaisen von der CDU liegt mit 26 Prozent der Erststimmen zwar vier Prozentpunkte vor Robert Habeck von den Grünen, der über die Landesliste in den Bundestag einzieht. Da sie aber ein insgesamt schwaches Ergebnis erzielt, verliert sie ihr Mandat. Deutlich besser liegt Leif Bodin von der CDU im Wahlkreis 2 Nordfriesland - Dithmarschen Nord. Er erreicht rund 33 Prozent der Stimmen. Der 28-Jährige Jurist, der in der Gemeinde Leck (Kreis Nordfriesland) aufgewachsen ist, hat damit einen Sitz in Berlin.

