Stand: 27.12.2018 06:00 Uhr

CDU: Günther sieht keine Gefahr der Spaltung

Für die CDU war es kein Jahr wie jedes andere: Nach 18 Jahren bekam die Partei eine neue Vorsitzende und die Delegierten des Parteitages hatten erstmals seit Jahrzehnten eine Auswahl zwischen drei Kandidaten. Annegret Kramp-Karrenbauer führt nun die Union ohne Regierungsamt - trotzdem werde ihr die Erneuerung der Partei gelingen, meint CDU Landeschef Daniel Günther.

Günther lobt neue Parteichefin

Spaltung der CDU? Daniel Günther ist optimistisch NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.12.2018 11:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Trotz knappem Wahlergebnis für Annegret Kramp-Karrenbauer sieht Daniel Günther (CDU) keine Gefahr der Spaltung von CDU. Außerdem hat sich der Ministerpräsident für das kommende Jahr viel vorgenommen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Nach der Wahl der neuen Vorsitzenden fürchteten viele eine Spaltung der Partei. Günther sieht die Gefahr gebannt. Annegret Kramp-Karrenbauer sei gleich auf den anderen Flügel zugegangen, zum Beispiel mit ihrem Vorschlag, Paul Ziemiak zum neuen Generalsekretär zu wählen. Günther ist überzeugt, dass es der neuen Parteichefin gelingen wird, ohne Regierungsamt neues Profil für die CDU zu gewinnen. "Ich glaube, das ist, was viele in der Partei vermisst haben: Jemanden, der alleine für Parteiprofil sorgen kann." Das habe sie schon als Generalsekretärin ausgesprochen gut gemacht, so Günther.

Kita-Reform auf der Agenda

Für 2019 hat sich Ministerpräsident Daniel Günther viel vorgenommen. "Der ganze Prozess um die Landesentwicklungsplanung muss fortgesetzt werden, die Regionalplanung Windkraft muss vorangehen." Es sei das entscheidende Jahr, eine Kita-Reform zu haben. Sein Ziel, sinkende Beiträge für die Eltern bei gleichbleibenden Qualitätsstandards.

Weitere Informationen Nord-CDU bestätigt Günther als Parteichef Mehr als 90 Prozent der Delegierten haben Schleswig-Holsteins Ministerpräsidenten Daniel Günther erneut zum Vorsitzenden der Nord-CDU gewählt. Günther sagte, er sei gerührt. mehr Ziemiak zum CDU-Generalsekretär gewählt Mit der Verabschiedung zahlreicher Anträge ist der Bundesparteitag der CDU in Hamburg zu Ende gegangen. Wichtigste Personalie am Schlusstag: Paul Ziemiak ist neuer Generalsekretär. mehr CDU-Parteitag: Carstensen kritisiert Günther Ministerpräsident Günther will beim Bundesparteitag für Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende stimmen. Dafür erntet er Kritik von seinem Vorgänger Carstensen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.12.2018 | 06:00 Uhr