Busstreiks: Stadtwerke Neumünster verzichten auf Notverkehr Stand: 11.03.2024 18:06 Uhr Aus Solidarität gegenüber den anderen Fahrgästen in Schleswig-Holstein werden die Stadtwerke Neumünster keinen Notverkehr mehr anbieten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Notverkehre hatte ver.di in der Vergangenheit als Streikbruch gewertet.

Die Warnstreiks im Busgewerbe in Schleswig-Holstein werden wohl erstmal nicht weiter eskalieren. Die Stadtwerke Neumünster teilten am Montagnachmittag mit, auf Notverkehre zu verzichten, wenn die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten das nächste mal zum Ausstand aufruft. Die Notverkehre hatte ver.di in der Vergangenheit als Streikbruch gewertet. Ver.di begrüßte daher auch die Entscheidung der Stadtwerke Neumünster. Es hätten jetzt wohl alle verstanden, wie viel Druck auf dem Kessel sei, so ein Sprecher der Gewerkschaft.

Nächster Freitag startet der nächste Streik

Der nächste Wochenend-Warnstreik soll am Freitag um 15.30 Uhr beginnen und bis Sonntagabend andauern. Die Gewerkschaft hat für den ganzen Bereich des Tarifvertrags Nahverkehr Schleswig-Holstein (TV-N SH) zu Streiks an allen Wochenenden aufgerufen. Davon betroffen ist der kommunale Busbetrieb in Kiel (KVG), Neumünster (SWN), Lübeck (SWL) und Flensburg (Aktiv Bus).

Die Arbeitgeber verzögern nach Meinung der Gewerkschaft die Tarifverhandlungen unnötig. Der kommunale Arbeitgeberverband hatte der Gewerkschaft mitgeteilt, dass aus terminlichen Gründen erst Ende März weiterverhandelt werden könne.

Besonderheiten während der kommunalen Warnstreiks

Neumünster: Weitere unangekündigte Warnstreiks unter der Woche sind möglich.

Lübeck: Auch der On-Demand-Bus "Lümo" und die Fähren werden bestreikt. Die Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40 der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG) sind nicht betroffen.

Flensburg: Vom Streik ausgenommen sind die Nachtbusse (freitags), die Linien 11, N1, N2 und N3 (sonnabends) und die Linien 11 und 12 (sonntags).

Auch die Servicezentren der kommunalen Busunternehmen bleiben während der Streiks geschlossen. Im privaten Busverkehr sollen bis zu den nächsten Verhandlungen keine weiteren Warnstreiks stattfinden.

Letzter Streik bis Montagmorgen

Zuletzt hatten die Busfahrerinnen und Busfahrer vom vergangenen Freitag (8. März) bis zum Betriebsende in der Nacht von Sonntag auf Montag gestreikt. Betroffen waren die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg, die Stadtwerke mobil in Lübeck und der Stadtverkehr in Neumünster. Private Busunternehmen, wie das Unternehmen Autokraft, fuhren hingegen.

Am Sonnabend war auch der Holstein-Shuttle für das Heimspiel von Holstein Kiel gegen den KSC am Sonnabend ausgefallen. Auch in Lübeck fielen bis Betriebsende in der Nacht von Sonntag auf Montag alle Busse aus. Bei Aktivbus in Flensburg gab es am Wochenende Sonderfahrpläne, insbesondere die Linien 11 und 12 sowie die Nachtbusse wurden bedient. In Neumünster gab es zumindest am Sonnabend einen Notfahrplan, die meisten Linien sollten laut den Stadtwerken von 9 bis 15 Uhr stündlich ab dem Bahnhof fahren. Am Freitag fuhren dagegen ab dem Nachmittag keine Busse.

