Busstreik: Ver.di kündigt Warnstreiks im ÖPNV an Stand: 11.02.2022 11:30 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat für die nächste Woche landesweite Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein angekündigt. Am Dienstag sollen die Busse der kommunalen Unternehmen den ganzen Tag in den Depots bleiben.

Betroffen von den Streiks ist der Busverkehr in Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die 1.600 Beschäftigten der Busunternehmen. Ver.di will mehr Geld für sie aushandeln. Bei der zweiten Tarfiverhandlung am Donnerstag konnten sich die Gewerkschaft und der kommunale Arbeitgeberverband nicht auf einen Abschluss einigen.

Gewerkschaft will Druck frühzeitig erhöhen

Laut Gewerkschaftssprecher Frank Schischefsky habe man sich daher entschieden, die Beschäftigten im öffentlichen Personennahverkehr am Dienstag in einen eintägigen Warnstreik zu rufen. "Wir werden jetzt den Druck schon sehr frühzeitig erhöhen, damit wir möglichst schnell zu einem Tarifabschluss kommen."

Forderung: 1,50 Euro pro Stunde mehr

Die Busse der kommunalen Unternehmen sollen am Dienstag den ganzen Tag in den Depots bleiben. So will man erreichen, dass die Arbeitgeberseite ein Angebot macht, auf das man sich einigen kann. Konkret fordert die Gewerkschaft, dass die Arbeitgeber für die Beschäftigten pro Stunde 1,50 Euro mehr zahlen - und zwar rückwirkend zum Jahresanfang. Die Arbeitgeber haben 1,5 Prozent mehr Geld angeboten - ab Januar nächsten Jahres.

Laut Schischefsky werde dieser Warnstreik Corona-bedingt, anders als sonst, nicht vor den Werktoren stattfinden. "Wir werden die überwiegende Zahl der Kolleginnen und Kollegen zu Hause lassen und sozusagen zu Hause diesen Streik virtuell starten."

