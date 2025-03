Stand: 25.03.2025 07:12 Uhr Busse in Ostholstein: Fahrzeiten ändern sich ab 5. April

Von April an gelten im Kreis Ostholstein Fahrplanänderungen im Busverkehr. Nach Angaben von nah.sh treten die neuen Regelungen am 5. April in Kraft und betreffen auch den Schulverkehr. Die Linie 552 fährt morgens an Schultagen neun Minuten früher los. Damit wird die Anbindung für Schülerinnen und Schüler aus Richtung Neustadt in Holstein zum Schulstandort Timmendorfer Strand (beide Kreis Ostholstein) verbessert. Vom 1. Juli bis zum 31. August werden auf der Strecke aufgrund der hohen Nachfrage montags bis freitags einige zusätzliche Fahrten hinzukommen, heißt es vom Unternehmen.

Die Linie 576 ab Heiligenhafen Wilhelmsplatz mit der Abfahrt um 9.15 Uhr wird ab April um zehn Minuten vorverlegt, um in Oldenburg (Kreis Ostholstein) einen verbesserten Anschluss herzustellen. Die Buslinie 575, die immer nur während der Sommermonate fuhr, entfällt wegen geringer Nachfrage, heißt es von nah.sh.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Ostholstein Öffentlicher Nahverkehr