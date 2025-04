Stand: 29.04.2025 08:20 Uhr Busfahrgäste in Kiel: Rekordhoch bei Kundenzufriedenheit

Busfahrgäste in Kiel sind 2024 deutlich zufriedener gewesen als in vorherigen Jahren. Das zeigt die jährliche Untersuchung der Kundenzufriedenheit der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Die Gesamtnote lag demnach im vergangenen Jahr bei 1,83 - das ist der beste Wert seit Beginn der Erhebungen vor 15 Jahren. 2023 lag die Durchschnittsnote noch bei 2,35. Besonders erfreulich ist laut Stadt Kiel, dass sich die Bewertungen der Kundinnen und Kunden in allen Bereichen verbessert haben. Bestnoten gab es zum Beispiel für die Kompetenz und Freundlichkeit des Fahrpersonals. Grundlage der Erhebung waren rund 2.500 Interviews mit Fahrgästen auf allen Buslinien der KVG. Die Fahrgäste konnten ihre Zufriedenheit in acht Themenbereichen auf einer Skala von 1 bis 5 angeben.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.04.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel