Busfahrer in SH streiken am Montag und Dienstag Stand: 18.09.2022 18:33 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat im Tarifstreit im privaten Busgewerbe zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Deshalb werden vor allem Verbindungen auf dem Land ausfallen.

Nach Angaben eines ver.di-Sprechers hatte die Arbeitgeberseite bei einer Verhandlung am vergangenen Mittwoch kein neues Angebot vorgelegt. Jetzt sollen die Busse erneut für zwei Tage, am Montag und Dienstag, im Depot bleiben. Da nur die privaten Unternehmen betroffen sind, werden vor allem Verbindungen auf dem Land ausfallen.

Ver.di will Druck erhöhen

Laut Gewerkschaft sind alle 2.000 Mitarbeiter privater Busunternehmen dazu aufgerufen, ganztägig nicht zu arbeiten. Betroffen seien landesweit etwa 90 Betriebe, die überwiegend den Linienverkehr auf dem Land übernehmen.

Die Gewerkschaft fordert für die Fahrer und Fahrerinnen 1,95 Euro mehr Geld. Mitarbeitende in den Werkstätten sollen 3,90 Euro pro Stunde mehr erhalten. Die Arbeitgeberseite, der Omnibusverband Nord (OVN), hatte zuletzt eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 8,5 Prozent angeboten - und einen Inflationszuschuss von 300 Euro.

Arbeitgeber haben kein Verständnis für Streik

Der Verband reagierte mit Unverständnis auf die Ankündigung des Warnstreiks. Die Situation sei durch hohe Inflation und existenzbedrohliche Kraftstoff- und Energiepreisentwicklung schon kompliziert genug. Er vermisse Kompromissbereitschaft von Seiten der Gewerkschaft, sagte OVN-Verhandlungsführer Klaus Schmidt. Die Arbeitgeberseite habe auch deshalb kein neues Angebot unterbreitet, weil ver.di es ohnehin abgelehnt hätte.

Es ist bereits der zweite Warnstreik in dieser Tarifrunde. Für Dienstag hat ver.di außerdem eine Kundgebung in Kiel angekündigt. Die Verhandlungen sollen am 10. Oktober fortgesetzt werden.

