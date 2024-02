Busfahrer demonstrieren vor Landeshaus in Kiel Stand: 16.02.2024 11:54 Uhr Busfahrer demonstrieren aktuell in Kiel. Sie wollen eine Petition für eine bessere ÖPNV-Finanzierung an Politiker übergeben. Seit Mittwoch befinden sich die Fahrer kommunaler Unternehmen im Warnstreik - private Betreiber zogen gestern nach.

Im Rahmen des Warnstreiks von Busfahrerinnen und Busfahrern demonstrieren derzeit mehr als 1.000 Menschen vor dem Landeshaus in Kiel. Gemeinsam mit der Gewerkschaft ver.di und der Umweltbewegung Fridays for Future wollen die Beschäftigten Politikern eine Petition für eine Verbesserung und bessere Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs überreichen. Dafür hatten sie bundesweit 112.000 Unterschriften gesammelt, 2.500 davon in Schleswig-Holstein. Losgezogen waren die Demonstrantinnen und Demonstranten am Vormittag am Kieler Hauptbahnhof. Die Polizei hatte bis zu 3.000 Menschen erwartet, ein Mitarbeiter des NDR Schleswig-Holstein schätzte die Zahl der Menschen vor dem Landeshaus am Mittag auf etwa 1.500. Laut Stadt ist aufgrund der Versammlung der Düsternbrooker Weg zwischen Reventlouallee und Karolinenweg bis voraussichtlich 15 Uhr beidseitig gesperrt.

Bis zum Dienstbeginn am Sonnabend keine Busse

Am Mittwoch hatten zunächst Busfahrerinnen und Busfahrer der kommunalen Busunternehmen in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster ihre Arbeit niedergelegt. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen. Am Donnerstag stiegen Beschäftigte der privaten Busunternehmen, die zum Omnibusverband Nord gehören, in den Warnstreik ein. Bis zum Dienstbeginn am Sonnabend soll der Verkehr in Schleswig-Holstein weitestgehend ruhen.

"Die meisten Linien im gesamten Land stehen still" sagte Gewerkschaftssprecher Frank Schischefsky am Donnerstag. Er sprach von einer hohen Streikbeteiligung. Dennoch sei es für die Beschäftigten nicht einfach, die Arbeit ruhen zu lassen: "Viele Busfahrer, gerade auf den Überlandlinien, kennen ihre Fahrgäste", so Schischefsky. Hauptforderung der Gewerkschaft ist die 35-Stunden-Woche für die Beschäftigten.

Diese kommunalen Busunternehmen streiken seit Mittwoch

Laut ver.di geht es um die Beschäftigten des TV-N, also im öffentlichen Busverkehr. Konkret sind das:



die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) in Kiel

die Stadtwerke mobil in Lübeck

der Stadtverkehr in Neumünster

AktivBus in Flensburg.

Diese privaten Unternehmen sind seit Donnerstag betroffen

Autokraft in Nordfriesland, Flensburg, Rendsburg, Kiel, Segeberg, Bad Oldesloe, Eutin, Heiligenhafen und Lübeck

in Nordfriesland, Flensburg, Rendsburg, Kiel, Segeberg, Bad Oldesloe, Eutin, Heiligenhafen und Lübeck Transdev in Husum und Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland) und Rendsburg

in Husum und Bredstedt (beide Kreis Nordfriesland) und Rendsburg Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg ( KViP ) im Kreis Pinneberg

) im Kreis Pinneberg die Elite Traffic GmbH

GmbH Rohde Verkehrsbetriebe in Ostholstein

in Ostholstein Stambula Bustouristik

Bustouristik Dahmetal in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn.

in den Kreisen Herzogtum Lauenburg und Stormarn. Die Ahrensburger Busbetriebsgesellschaft (ABG) im Kreis Stormarn.

Keine Busse in Kiel bis Samstagfrüh

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) schreibt auf ihrer Internetseite: "Wir müssen davon ausgehen, dass mit Einsetzen der Taglinien ab ca. 4.20 Uhr am Mittwoch, 14. Februar bis zum Ende der Nachtbuslinien gegen 4.45 Uhr am Samstag, 17. Februar 2024 keine Busse fahren werden." Auch der "Umsteiger" am Kieler Hauptbahnhof und der Servicepunkt in der Werftstraße bleiben geschlossen.

Ersatzfahrplan in Flensburg

Bei AktivBus in Flensburg gilt während des Streiks ein Sonderfahrplan. Die Linien 2, 3, 8, 12 und 14 sowie die Linie 5 im Ring A fallen komplett aus. Die Fahrten, die stattfinden, können verspätet sein, weil mehr Menschen auf die Verbindungen zurückgreifen. Die Nachtbusse in der Nacht von Freitag auf Sonnabend sind laut dem Verkehrsunternehmen nicht von den Streiks betroffen. Generell gilt: Donnerstag und Freitag finden weniger Fahrten als noch am Mittwoch statt.

Einschränkungen in Neumünster

Bei den Bussen der Stadtwerke Neumünster gibt es dagegen keinen Notfahrplan. "Wir hatten gehofft, zu diesem Streik einen Notfall-Fahrplan einzurichten. Leider ist dieses Vorhaben aus verschiedenen Gründen nicht gelungen", schreiben die Stadtwerke auf ihrer Internetseite. Es ist daher mit erheblichen Beeinträchtigungen im Stadtverkehr zu rechnen.

In Lübeck auch Fähren betroffen

Auch in Lübeck fallen alle Buslinien von Lübeck mobil aus. Die Fähren werden ebenfalls bestreikt - auch die Norderfähre am Priwall. "Es besteht jedoch jeweils zur vollen Stunde eine Überfahrtmöglichkeit an der Hauptfähre für Fußgänger und Fahrradfahrende zum Priwall und zurück. Eine Versorgung für Notdienste wie Krankenwagen und Feuerwehr ist ebenfalls garantiert", heißt es von den Stadtwerken. Der Rufbus "Lümo" fährt ebenfalls nicht. Die Service-Center in Travemünde und am Lübecker ZOB bleiben geschlossen. Die Linien 30, 31, 32, 33, 35, 38, 39 und 40 der Lübeck-Travemünder-Verkehrsgesellschaft (LVG) sind dagegen nicht betroffen.

Ersatzfahrpläne bei Autokraft

Durch den Warnstreik bei den privaten Anbietern fällt zum Beispiel in Bargteheide (Kreis Stormarn) der Stadtverkehr weg. In Dithmarschen sind die Betriebe DRN Heide und der Dithmarschenbus betroffen. Nahezu alle Fahrerinnen und Fahrer des Dithmarschenbusses streiken, teilte ein Sprecher mit. Im Kreis Herzogtum Lauenburgfallen viele Linien von Dahmetal aus.

Die Autokraft hat Ersatzfahrpläne herausgegeben. Der Flughafenbus KIELIUS fährt. Die Rohde-Verkehrsbetriebe geben an, dass alle Linien fahren. Im Kreis Steinburg teilten die Geschäftsführer vom Rathje Omnibusbetrieb und vom Betrieb "Die Linie Steinburg" am Donnerstagmorgen mit, dass der Verkehr noch laufe. Auch die Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg sind nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen.

VHH werden nicht bestreikt

Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein werden nicht bestreikt, aber auf Tochterunternehmen und Auftragnehmer kann es Auswirkungen geben. Deshalb sind laut VHH in und rund um die Städte Ahrensburg (Kreis Stormarn), Norderstedt (Kreis Segeberg), Wedel, Pinneberg und Elmshorn (Kreis Pinneberg) einige Buslinien betroffen.

Ver.di: Verhandlungen seien "Schlag ins Gesicht"

Zunächst waren nur die kommunalen Busunternehmen zum Streik aufgerufen. Nach dem Ende der Tarifverhandlungen am Dienstag rief ver.di dann auch die privaten Busunternehmen in Schleswig-Holstein zu einem zweitägigen Warnstreik auf.

Zu den gescheiterten Tarifverhandlungen sagte ver.di-Verhandlungsführer Sascha Bähring: "Wir hätten ein starkes Signal der Arbeitgeber an die Beschäftigten erwartet. Erhalten haben sie einen festen Schlag in das Gesicht der Beschäftigten". Man sei gespannt, wie die Arbeitgeber das den Fahrgästen erklären wollten, so Bähring. Nur aus Rücksicht auf die Fahrgäste habe die Tarifkommission entschieden, nicht auch ab Mittwoch zum Warnstreik aufzurufen, sondern erst am Donnerstag zu beginnen.

Omnibusverband Nord kritisiert Streik: "Es trifft die Falschen"

Joachim Schack, Geschäftsführer vom Omnibusverband Nord, hätte bei den Verhandlungen am Dienstag hingegen mehr Entgegenkommen von ver.di erwartet. Es würde nicht weiterhelfen, wenn die Gewerkschaft immer wieder auf den alten Forderungen beharre, so Schack. Schwierig sei für Busunternehmen außerdem, dass sie bereits langjährige Verträge mit ihren Auftraggebern hätten, in denen die geforderten Lohnausgleichszahlungen nicht vorgesehen seien. Die Warnstreiks würden somit ausschließlich Pendlerinnen und Pendler sowie Schulkinder belasten.

Gewerkschaft fordert bessere Arbeitsbedingungen

Hintergrund des Streiks sind die laufenden Tarifverhandlungen für Busfahrerinnen und Busfahrern. Dabei geht es nicht um mehr Geld, sondern um eine Reduzierung der Arbeitszeit. Ver.di fordert eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeber sich nicht entgegenkommend zeigen. Bisherige Angebote seien keine echte Entlastung gewesen.

Laut ver.di-Sprecher Frank Schischefsky müssen die Arbeitsbedingungen im ÖPNV dringend verbessert werden, um langfristig mehr Menschen in den Beruf zu holen. Er könne überhaupt nicht verstehen, warum die Arbeitgeber daran kein Interesse hätten. "Es hilft uns alles nichts, wenn wir hochmoderne Busse haben, aber die Arbeitsbedingungen der Menschen bleiben schlecht. Das kann so nicht sein und deshalb werden wir das in dieser Tarifrunde auch mit massiven Streiks begleiten, wenn sich da nicht deutlich etwas verbessert."

Am kommenden Montag (19.2.) werde es weitere Tarifverhandlungen für Beschäftigte der kommunalen Busunternehmen geben, teilte Schischefsky mit. Er hoffe auf ein vernünftiges Angebot der Arbeitgeber. Für Beschäftigte der privaten Busunternehmen werde es dann am 5. März weiter verhandelt.

Arbeitgeber: Personalmangel macht kürzere Arbeitszeiten unmöglich

Aus Sicht von Jan Jacobsen, dem Geschäftsführer des kommunalen Arbeitgeberverbandes, ist dagegen der bereits akute Personalmangel der Grund, aus dem die Forderung von ver.di nicht umsetzbar sei: "Wir haben zurzeit schon ungefähr zehn Prozent zu wenig Busfahrer", sagte er. Durch die Anforderungen der Verkehrswende würden langfristig sogar 25 Prozent fehlen. "Egal was wir machen, es gibt nicht mehr Menschen. Es gibt nicht mehr Erwerbstätige", so Jacobsen. Die Arbeitszeit der vorhandenen Busfahrerinnen und Busfahrer zu reduzieren, sei also nicht möglich, ohne das ÖPNV-Angebot massiv einzuschränken. "Die Hälfte arbeiten, das Doppelte verdienen und alles bleibt wie es ist - so ist es nicht. Wenn solche Forderungen umgesetzt werden, reden wir über Wohlstandsverlust."

Jacobsen kritisiert fehlende Kompromissbereitschaft von ver.di. Die Arbeitgeber hätten bereits eine Reduzierung der Arbeitszeit um eine Stunde in zwei Schritten angeboten. Für die nächste Verhandlungsrunde erwarte er, dass sich die Gewerkschaft bewegen, so Jacobsen. Von einer schnellen Einigung geht er aber nicht aus. Schließlich sei am 1. März bereits eine gemeinsame Aktion von ver.di mit Fridays for Future geplant. Schischefski sagte dagegen, er wolle Verhandlungen nicht vorgreifen.

