Busausfälle in Südholstein: Fahrten der Autokraft fallen aus Stand: 03.03.2025 12:46 Uhr Kaputte Fahrzeuge sorgen bei der Autokraft am Standort Bad Segeberg dafür, dass einige Fahrten ausfallen. Die Deutsche Bahn als Mutterkonzern arbeitet an einer Lösung.

Die DB-Tochter Autokraft hat an ihrem Standort in Bad Segeberg weiter große Probleme mit ihren Bussen. Deshalb fallen auch in dieser Woche wohl einige Fahrten aus. "Leider verzeichnen wir aktuell einen hohen, technisch bedingen Ausfall von Fahrzeugen, der unsere Betriebsreserve deutlich übersteigt", heißt es von einer Bahnsprecherin. Dazu habe es im Januar und Februar ungewöhnlich viele Unfallschäden gegeben.

Unternehmen arbeitet an Lösung

Die Autokraft ist vom Standort Bad Segeberg in Teilen der Kreise Segeberg und Stormarn unterwegs und übernimmt hier unter anderem auch den Schülertransport. Um das Problem in den Griff zu bekommen, hat die Bahn nach eigenen Angaben inzwischen einige Fahrten an Subunternehmer vergeben und einen weiteren Bus angemietet.

Flotte soll weiter verstärkt werden

Dazu sollen ab Mitte März fünf neue E-Busse zum Einsatz kommen. "Damit sind wir in der Lage, unter Einbindung externer Werkstätten unseren Fuhrpark wieder so aufzustellen, dass wir unseren Auftraggebern und Fahrgästen wieder eine zuverlässige Leistungserbringung zusichern können", erklärte die Bahnsprecherin weiter.

