Bus-Ärger in Rendsburg-Eckernförde: Besserung in Aussicht Stand: 11.11.2021 20:06 Uhr Anfang des Jahres wurde der komplette ÖPNV im Kreis Rendsburg-Eckernförde umgestellt. Seitdem sind immer wieder Fahrten ausgefallen oder Busfahrer haben sich verfahren. Das soll jetzt besser werden.

Ausgefallene Touren, umständliche Strecken, fehlende Anschlussbusse: Der Busverkehr im Kreis Rendsburg-Eckernförde war in den vergangenen Wochen und Monaten für viele Schüler und Pendler oftmals eine echte Zumutung. Deshalb gab es jetzt ein Krisentreffen mit Vertretern des Kreises und des Unternehmens Autokraft - mit Ergebnissen, die ein erneutes Chaos im Busverkehr verhindern sollen.

Scouts sollen Fahrern helfen

"Busfahrer sollen in Zukunft sogenannte Scouts an ihre Seite gesetzt bekommen", sagte Martin Kruse vom Kreis Rendsburg-Eckernförde. Das könnten beispielsweise pensionierte Busfahrer sein, die sich in der Region besonders gut auskennen. So soll gewährleistet werden, dass die Strecken korrekt gefahren werden.

AUDIO: Busverkehr in Rendsburg-Eckernförde soll besser werden (1 Min) Busverkehr in Rendsburg-Eckernförde soll besser werden (1 Min)

Autokraft: Fachkräftemangel für Chaos verantwortlich

Außerdem werden Taxigutscheine verteilt, insbesondere an Schulkinder. Einige von ihnen saßen in den vergangenen Monaten lange an Haltestellen, da Anschlussbusse nicht kamen. In solchen Fällen könnten nun Großraumtaxis gerufen werden, so Kruse.

Das Busunternehmen Autokraft macht insbesondere den Fachkräftemangel für die Probleme verantwortlich. Man sei froh um jeden Fahrer, den man finde, so ein Sprecher. Viele der neu eingestellten Kräfte seien aber nicht aus der Region und hätten sich daher verfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2021 | 20:00 Uhr