Bundesweite Premiere: Drohnen mit medizinischer Fracht im Linienverkehr Stand: 24.03.2025 05:00 Uhr Drohnen sind Alleskönner. Ob Videoaufnahmen, Aufspüren von Rehkitzen oder in der Logistik: Mit der richtigen Ausstattung können sie ziemlich viele Aufgaben übernehmen. Eine neue kommt heute dazu: Sie sind im Auftrag der Medizin unterwegs.

von Christoph Deuschle

Sie wirkt aus der Ferne fast wie eine sehr große Schwalbe: Die Drohne, die ab heute zwischen den Asklepios-Kliniken in Selent (Kreis Plön) und Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hin und her pendeln soll. 50 Kilometer Luftlinie. Im kleinen Frachtraum wird sie medizinische Proben transportieren, die dann im Labor in Bad Oldesloe analysiert werden. Denn die Klinik in Selent ist zu klein für eine eigene teure Labor-Ausrüstung. Bisher übernahm den Transport der wichtigen Fracht ein Kurierfahrzeug.

Schnellere Laborergebnisse bei geringeren Kosten

Das war ziemlich viel Gewicht auf der Straße für wenige Gramm an Proben, findet Patrick Hauser von der Firma Medilys. "Wir setzen 80 bis 120 Kilo Mensch in einen 3,5 Tonnen schweren Transporter, um im besten Fall zwei Kilo Proben zu transportieren. Da ist die Drohne schon naheliegend." Die ist im Vergleich ein Leichtgewicht mit ihren 18 Kilogramm. Breit ist sie drei Meter. Drei Kilogramm darf die Drohne des Start-Ups "Jedsy" aus der Schweiz zuladen. Bei optimalen Bedingungen hat sie eine Reichweite von 120 Kilometern und fliegt dabei rund 110 Kilometer pro Stunde.

Menschliche Assistenz ist für die Drohnen kaum nötig

Am Zielort hakt sich die Drohne in eine Art Fensterrahmen. Die Labormitarbeiterinnen und -mitarbeiter müssen die Fracht dann nur entnehmen. Einen menschlichen Piloten, der Hersteller spricht vom "Operator", braucht das Luftfahrzeug nur noch in Notfällen. Doch die sollte es selten geben, denn wie bei einem großen Passagierjet sind alle Systeme des kleinen Fliegers zweifach vorhanden. Fällt ein System aus, springt das zweite ein. Auch deshalb müsse sich laut Patrick Hauser niemand Sorgen machen, der nahe der Flugstrecke wohnt.

Drohnen helfen auch gegen Personalmangel

Perspektivisch könnten mit Hilfe der Drohnen auch Personalengpässe behoben werden, so Hauser. "Wenn ich in zwei Kliniken Labore betreibe, aber die Proben durch die Drohnen zuverlässig und schnell von einer in die andere bekomme, kann ich ein Labor schließen und das Personal zum anderen mitnehmen." Damit ließen sich Engpässe in Dienstplänen ausgleichen, ohne dass mehr Personal benötigt würde. Denn auch in den medizinischen Laboren herrsche Fachkräftemangel.

Luftfahrtbundesamt: Aufwand für Genehmigung "verhältnismäßig hoch"

Es war ein langer Weg, bis die Klinik in Schleswig-Holstein nun als erste in Deutschland den Regelbetrieb aufnehmen kann. Zwei Jahre habe man mit Luftfahrtbundesamt, Landesbehörden und Naturschutzverbänden gerungen, bis die Route von allen Seiten genehmigt wurde, so Patrick Hauser. Denn die Drohnen dürfen nur auf einem festgelegten Flugpfad mit genau festgelegten Höhen verkehren. Zwischen 100 und 150 Metern Höhe bewegen sie sich dabei und umfliegen sämtliche Wohnbebauung.

Der Transport von risikoreichen Gütern - und dazu zählen medizinische Proben - werde in die höchste Risikoklasse für den Drohnenbterieb eingestuft, teilt das Luftfahrtbundesamt mit. Deshalb die langwierige Genehmigung. Auch andernorts plant man Drohnen als Hilfsmittel in der Medizin. Anfang April geht in Baden-Württemberg das Zollernalb Klinikum ebenfalls mit Drohnen für den Transport von Laborproben an den Start. Hier passiert das allerdings mit der zusätzlichen Erlaubnis, auch Wohnhäuser überfliegen zu dürfen.

