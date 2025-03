Stand: 18.03.2025 07:11 Uhr Bundesverdienstorden für zwei Menschen aus Südholstein

Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat Margit Ehbrecht aus Reinbek (Kreis Stormarn) und Franz Maletzke aus Norderstedt (Kreis Segeberg) mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte die Auszeichnung am Dienstag (18.3.) in Kiel.

Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement

Margit Ehbrecht bekommt die Auszeichnung vor allem für ihr Engagement für die Lese- und Schreibfähigkeit von jungen Leuten. Sie organisiert unter anderem Workshops an Schulen und Kindertagesstätten und vermittelt zwischen Kulturinstitutionen und gut 250 Schulen in ganz Schleswig-Holstein. Franz Maletzke gründete vor 31 Jahren den Verein "Eine Welt für alle" in Norderstedt, aus dem der Weltladen in Norderstedt hervorging. Als einer der ersten Akteure in Schleswig-Holstein hat Franz Maletzke den Verein und den Weltladen von der Landesregierung als Bildungspartner für nachhaltige Entwicklung anerkennen lassen.

