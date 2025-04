Stand: 01.04.2025 14:30 Uhr Bundesverdienstkreuz für Menschen aus Kiel, Eckernförde und Wendtorf

Drei Menschen aus Kiel, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Wendtorf (Kreis Plön) sind am Dienstag mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet worden. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) überreichte die Auszeichnungen in der Landeshauptstadt. Dr. Frank Paul aus Kiel bekam die Würdigung für seine langjährige Förderung der Naturwissenschaften. Unter anderem ist er auch Organisator bei "Jugend forscht". Die Eckernförderin Hannelore Pischke setzt sich seit Jahrzehnten für die Bildung junger Menschen in Tansania ein. Und Jan Steffen aus Wendtorf ist Gründungsmitglied des Ensembles "De Laboer Lachmöwen". Er erhält die Auszeichnung für seinen Beitrag zum plattdeutschen Theater.

