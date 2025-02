Stand: 24.02.2025 09:35 Uhr Bundestagswahl an der Westküste: Ergebnisse im Überblick

Bei den Ergebnissen der Bundestagswahl spiegelt sich an der Westküste nahezu der Bundestrend wieder. Großer Gewinner ist die CDU.

Die CDU hat die Wahlkreise Steinburg - Dithmarschen Süd (29,2 Prozent) und Nordfriesland - Dithmarschen Nord (29,6 Prozent) bei den Zweitstimmen klar gewonnen. Sie liegt mit diesen Ergebnissen nah am Bundesergebnis der Union. Gleiches trifft auf die Grünen sowie die SPD zu. Ihre Wahlkreisergebnisse weichen nur etwa ein Prozent vom Bundesergebnis ab. Auch die AfD erreicht zumindest im Wahlkreis Steinburg - Dithmarschen Süd mit 20,4 Prozent ziemlich genau ihr Bundesergebnis von 20,3 Prozent, während sie in Nordfriesland - Dithmarschen Nord mit 16,1 Prozent relativ deutlich darunter liegt. In beiden Wahlkreisen konnte die Partei, ähnlich dem Bundestrend, ihre Ergebnisse allerdings nahezu verdoppeln. Die Linke holt an der Westküste gut zwei Prozent weniger als im Bund (8,8 Prozent).

Mark Helfrich (CDU) der große Gewinner

Der große Gewinner dieser Bundestagswahl heißt Mark Helfrich (CDU). Mit 35 Prozent holt er im Wahlkreis Steinburg - Dithmarschen Nord das beste Erststimmenergebnis in Schleswig-Holstein. Im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 steigerte er sich noch einmal um zwei Prozent. Auch im Wahlkreis Nordfriesland-Nord hat die CDU das Direktmandat gewonnen: Leif Bodin bekam 32,7 Prozent der Stimmen. In Brunsbüttel, Kellinghusen, Glückstadt und in Itzehoe hat die CDU zudem sowohl die meisten Erst- als auch die meisten Zweitstimmen holen können und ist damit in den Städten an der Westküste deutlicher Wahlgewinner. Klare Hochburgen der CDU waren bei dieser Wahl war die Gemeinden Looft (Kreis Steinburg) im Wahlbezirk Schenefeld mit gut 59 Prozent, Norderwöhrden (Kreis Dithmarschen) mit 49 und Pöschendorf (Kreis Steinburg) mit mehr als 47 Prozent.

